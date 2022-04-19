Міноборони Чехії організує ремонт української бронетехніки

Чеські підприємства оборонної промисловості ремонтуватимуть українську бронетехніку. Про це повідомило Міністерство оборони Чехії.

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Перший контракт – ремонт танків Т-64. Надалі чехи можуть обслуговувати також БРД та БРДМ.

"Чехія стала першою країною-партнером, до якої українська сторона офіційно звернулася з проханням про взаємну співпрацю між чеськими та українськими компаніями у сфері ремонту наземної техніки, яка повинна бути введена в експлуатацію або була пошкоджена під час бойових дій", - наголосила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова.

На чеських підприємствах оборонної промисловості проводитимуть масштабні роботи, у тому числі з капітального ремонту та введення в експлуатацію обладнання, яке перебувало на тривалому зберіганні.

Дрібні ремонти будуть проводитись в Україні.

Нагадаємо, київське підприємство "Українська бронетехніка" відновило ремонт броньовиків.

При цьому в РФ зупиняють виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих.