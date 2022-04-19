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Минобороны Чехии организует ремонт украинской бронетехники
Чешские предприятия оборонной промышленности будут ремонтировать украинскую бронетехнику. Об этом сообщило Министерство обороны Чехии.
Первый контракт – на ремонт танков Т-64. В дальнейшем чехи могут обслуживать также БРД и БРДМ.
"Чехия стала первой страной-партнером, к которой украинская сторона официально обратилась с просьбой о взаимном сотрудничестве между чешскими и украинскими компаниями в сфере ремонта наземной техники, которая должна быть введена в эксплуатацию или которая была повреждена в ходе боевых действий", — подчеркнула министр обороны Чехии Яна Чернохова.
На чешских предприятиях оборонной промышленности будут проводить масштабные работы, в том числе по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию оборудования, находившегося на длительном хранении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Мелкие ремонты будут проводить в Украине.
Напомним, киевское предприятие "Украинская бронетехника" возобновило ремонт броневиков.
При этом в РФ останавливают производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих.