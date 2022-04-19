Минобороны Чехии организует ремонт украинской бронетехники

Чешские предприятия оборонной промышленности будут ремонтировать украинскую бронетехнику. Об этом сообщило Министерство обороны Чехии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Первый контракт – на ремонт танков Т-64. В дальнейшем чехи могут обслуживать также БРД и БРДМ.

"Чехия стала первой страной-партнером, к которой украинская сторона официально обратилась с просьбой о взаимном сотрудничестве между чешскими и украинскими компаниями в сфере ремонта наземной техники, которая должна быть введена в эксплуатацию или которая была повреждена в ходе боевых действий", — подчеркнула министр обороны Чехии Яна Чернохова.

На чешских предприятиях оборонной промышленности будут проводить масштабные работы, в том числе по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию оборудования, находившегося на длительном хранении.

Мелкие ремонты будут проводить в Украине.

Напомним, киевское предприятие "Украинская бронетехника" возобновило ремонт броневиков.

При этом в РФ останавливают производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих.