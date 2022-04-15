В России из-за санкций останавливают производство новых танков

В РФ останавливается производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерство обороны Украины.

"На российском "Уралвагонзаводе" пытаются преодолеть кризис, возникший в результате введенных санкций. "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил) – это российский производитель бронетехники, в первую очередь основного танка РФ "Т-72". С начала войны в Украине предприятие столкнулось с многочисленными финансовыми проблемами. Увеличение процентных ставок по кредиту, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен на материалы и комплектующие (в частности, бронированная сталь) – эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники", — отмечается в сообщении.

В ГУР МОН говорят, что, несмотря на широко разрекламированное "импортозамещение", РФ не может самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продления поставок импортных комплектующих. Следовательно, завод вынужден искать решение финансовых проблем, в том числе требуя стопроцентной подписки по государственным контрактам. Останавливается производство новой техники, в том числе танков "Т-90" и "Т-14" (Армата).

Напомним, российская армия потеряла уже 20 тысяч военных с начала вторжения в Украину. При этом потери в технике 756 танков и 1976 боевых бронированных машин.