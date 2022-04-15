СБУ просит украинцев сообщать об опасных "сюрпризах" от оккупантов в чат-бот

Российские оккупанты на украинской земле оставили после себя много опасных "сюрпризов": боеприпасы, мины, взрывоопасные предметы, гранаты.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"После оккупантов остаются опасные "сюрпризы": заминированные предметы и груды заброшенной военной техники", — отметили в СБУ.

Поэтому в ведомстве обновили функционал чат-бота и призывают жителей освобожденных территорий присылать информацию об:

обнаруженных взрывных устройствах для их обезвреживания;

технике, которую бросили оккупанты.

Для этого нужно:

перейти в меню чат-бота t.me/stop_russian_war_bot и нажать кнопку "Создать новое сообщение";

t.me/stop_russian_war_bot и нажать кнопку "Создать новое сообщение"; выбрать подходящий пункт в диалоговом окне;

следовать инструкциям бота.

Как и прежде, чат-бот также принимает уведомления о позициях врага для их уничтожения.

Напомним, около 300 тысяч квадратных метров территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами.

Отметим, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям запустила на своем сайте интерактивную карту, на которой отмечены опасные участки и места, где обнаружили взрывоопасные предметы.

Напомним также, что у аграриев в связи с войной появилась еще одна проблема: власти призывают их обследовать поля на предмет наличия заброшенной вражеской военной техники и боеприпасов, в частности мин.