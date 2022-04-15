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СБУ просит украинцев сообщать об опасных "сюрпризах" от оккупантов в чат-бот
Российские оккупанты на украинской земле оставили после себя много опасных "сюрпризов": боеприпасы, мины, взрывоопасные предметы, гранаты.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"После оккупантов остаются опасные "сюрпризы": заминированные предметы и груды заброшенной военной техники", — отметили в СБУ.
Поэтому в ведомстве обновили функционал чат-бота и призывают жителей освобожденных территорий присылать информацию об:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- обнаруженных взрывных устройствах для их обезвреживания;
- технике, которую бросили оккупанты.
Для этого нужно:
- перейти в меню чат-бота t.me/stop_russian_war_bot и нажать кнопку "Создать новое сообщение";
- выбрать подходящий пункт в диалоговом окне;
- следовать инструкциям бота.
Как и прежде, чат-бот также принимает уведомления о позициях врага для их уничтожения.
Напомним, около 300 тысяч квадратных метров территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами.
Отметим, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям запустила на своем сайте интерактивную карту, на которой отмечены опасные участки и места, где обнаружили взрывоопасные предметы.
Напомним также, что у аграриев в связи с войной появилась еще одна проблема: власти призывают их обследовать поля на предмет наличия заброшенной вражеской военной техники и боеприпасов, в частности мин.