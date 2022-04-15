СБУ просить українців повідомляти про небезпечні "сюрпризи" від окупантів в чат-бот

Російські окупанти на українській землі залишили по собі багато небезпечних "сюрпризів": боєприпаси, міни, вибухонебезпечні предмети, гранати.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Після окупантів залишаються небезпечні "сюрпризи": заміновані предмети та купи занедбаної військової техніки", — зазначили в СБУ.

Тому у відомстві оновили функціонал чат-бота і закликають жителів звільнених територій надсилати інформацію про:

виявлені вибухові пристрої для їх знешкодження;

техніку, яку покинули окупанти.

Для цього потрібно:

перейти до меню чат-бота t.me/stop_russian_war_bot та натиснути кнопку "Створити нове повідомлення";

вибрати відповідний пункт у діалоговому вікні;

дотримуватись інструкцій бота.

Як і раніше, чат-бот також приймає повідомлення про позиції ворога для їх знищення.

Нагадаємо, близько 300 тисяч квадратних метрів території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами.

Зазначимо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій запустила на своєму сайті інтерактивну карту, на якій відмічені небезпечні ділянки та місця, де виявили вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо також, що у аграріїв у зв'язку з війною з'явилася ще одна проблема: влада закликає їх обстежити поля на предмет занедбаної ворожої військової техніки та боєприпасів, зокрема мін.