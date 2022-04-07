У чат-боті "єВорог" тепер можна надсилати фото російських військових, викритих у геноциді у передмістях Києва

Міністерство цифрової трансформації закликає надсилати кадри з обличчями російських військових, в яких було зафіксовано розправи над мирним населенням Київської області, зокрема в Бучі, Ірпені та Гостомелі.

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Як йдеться у повідомленні відомства, можливість надсилати такі матеріали з'явилася у чат-боті "єВорог", спочатку створеному для передачі інформації про пересування окупаційних військ.

"Після звільнення Київщини весь світ побачив геноцид, який вчиняли російські кати над мирними українцями. Зло має бути покаране, а життя кожного із цих нелюдів, які продовжують існувати, — перетворитися на пекло. Якщо вам вдалося зафіксувати на фото, відео або на кадрах із системи відеоспостереження обличчя російських потвор, що чинили геноцид у містах на Київщині — надсилайте", - сказано в ньому.

У бот "єВорог" можна зайти прямо з головного екрана додатку "Дія" або за посиланням. При цьому, щоб скористатися ботом, потрібно авторизуватися в "Дії".

У ньому слід вибрати "Вбивці у Бучі, Ірпені, Гостомелі", вибрати місто, вказати геолокацію, завантажити фото або відео, а також надати опис контенту.

"Завдяки вашій інформації ми зробимо "відомими"‎ на весь світ тих, хто чинив геноцид українців, і поставимо вічне клеймо на всю їхню родину та нащадків. Ніколи не пробачимо!" - наголошують у міністерстві.

Зазначимо, що, як заявив в інтерв'ю DW мер Бучі Анатолій Федорук, всього на території його муніципалітету (14 населених пунктів) після того, як його покинули російські війська, виявлено вже 320 тих загиблих мирних жителів, з яких майже 90% - з кульовими ураженнями. Зокрема, у Бучі було виявлено три місця масового поховання трупів із зав'язаними руками.

Виявлення масового вбивства мешканців у звільнених населених пунктах Київської області викликало широкий суспільно-політичний резонанс у світі. Зокрема, після цього європейські країни почали масово висилати зі своєї території російських дипломатів, країни "Великої сімки" виступили за виключення Росії з Ради ООН з прав людини, а Європарламент вимагає повного ембарго на імпорт енергоносіїв з РФ.