Країни "Великої сімки" підтримали виключення Росії із Ради ООН з прав людини

Глави МЗС G7 підтримали усунення Росії із Ради ООН з прав людини. Також вони "найрішучішим чином" засудили РФ після того, як з'явилися кадри масових вбивств мирних українців у Бучі.

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Про це йдеться у заяві країн "Великої сімки".

"Жахливі кадри загибелі мирних жителів, жертв катувань та очевидних страт, а також повідомлення про сексуальне насильство та руйнування громадянської інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни Росії проти України та її народу", — йдеться у в заяві країн G7.

При цьому країни "Великої сімки" заявили, що вбивства у Бучі та інших українських містах будуть вписані до списку звірств та грубих порушень міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право та права людини, скоєні агресором на українській землі.

Після звільнення Київської області відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріли мирних жителів масові поховання жертв насильства і так далі.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.

За інформацією генерального прокурора Ірини Венедиктової, за період з 1 по 3 квітня зі звільненої території Київської області вивезено 410 тіл мирних українців, які загинули від рук окупантів.

У свою чергу в Росії назвали вбитих мирних жителів "провокаціями українських радикалів" та звинуватили Україну та "західних покровителів" у "розгоні" фейкових відео по ЗМІ та соцмережах.

Така риторика росіян пояснюється тим, що вони бояться, що ЄС посилить санкції після того, як стало відомо про російські військові злочини проти українських мирних жителів.