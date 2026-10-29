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Prada очолила світовий рейтинг модних брендів: які речі стали найпопулярнішими у світі

Prada
Попит на Prada зріс на 55% у третьому кварталі 2026 року / Depositphotos

Італійський дім моди Prada посів перше місце серед найпопулярніших брендів світу за підсумками третього кварталу 2026 року. Попит на продукцію компанії зріс більше ніж на половину, а інтерес до окремих аксесуарів збільшився у кілька разів.

Як пише Dilo, про це свідчать дані щоквартального рейтингу Lyst Index від аналітичної fashion-платформи Lyst.

Головні лідери ринку

За останні три місяці попит на речі модного дому Prada зріс на 55%. Головним драйвером популярності бренду стала сумка Wish (зокрема модель Wish Silk Duchesse Pouch) — кількість пошукових запитів щодо цього аксесуара зросла на 498%, зробивши його найпопулярнішим товаром кварталу.

Склад першої п'ятірки найпопулярніших брендів світу за версією Lyst виглядав наступним чином:

  1. Prada (піднявся на лідерську позицію);
  2. Chanel (втратив одну сходинку порівняно з попереднім кварталом);
  3. Miu Miu (утримався в трійці лідерів);
  4. Gucci;
  5. Saint Laurent.

Суттєвий ривок зробив бренд Celine, який піднявся одразу на п’ять позицій і вперше потрапив до топ-10. Ключовими чинниками такого зростання стали вихід нових колекцій та колаборація зі спортивним гігантом Reebok.

Найдешевші та найбажаніші речі кварталу

Окрім списку брендів, Lyst Index опублікував перелік найпопулярніших модних товарів третього кварталу 2026 року:

  1. Сумка Wish Silk Duchesse Pouch від Prada;
  2. Сумка Trullo Flap Bag від COS;
  3. Кросівки Freestyle Lo від Celine / Reebok;
  4. Кеди Premium Authentic від Vans;
  5. Спідниця Long Wrap Scarf-Skirt від Dries Van Noten;
  6. Сонцезахисні окуляри Peak Sunglasses від Phoebe Philo;
  7. Штани Forever Young Bloomer Pants від Free People;
  8. Сумка Rodeo Bag від Balenciaga;
  9. Балетки від Chanel;
  10. Годинник Tank Watch від Cartier.
Фото 2 — Prada очолила світовий рейтинг модних брендів: які речі стали найпопулярнішими у світі

Щоб знайти найпопулярніші товари у світі, формула Lyst фільтрує понад вісім мільйонів товарів за обсягом згадувань у соціальних мережах, а також пошуковими запитами, переглядами сторінок, взаємодією та продажами на Lyst.

Нагадаємо, акції французької групи Kering, яка володіє брендом Gucci, обвалилися на 12% у п'ятницю після оприлюднення звіту про подальше падіння продажів. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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