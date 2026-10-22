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Акції Hermes впали на тлі слабких продажів у Китаї: що чекає на виробника Birkin

Hermes
Доходи Hermes падають / Depositphotos

Французький виробник легендарних сумок Birkin, компанія Hermes, опублікувала звіт про зростання доходів у третьому кварталі, яке виявилося слабшим за очікування ринку. 

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Продажі одягу та аксесуарів Hermes уперше за роки впали через слабкий попит у Китаї. Слідом за песимістичним звітом LVMH це посилило занепокоєння інвесторів, через що акції французького бренду втратили 5% на початку торгів.

Загальні квартальні продажі зросли на 4,3% — до 4,1 млрд євро, що виявилося нижчим за прогнозовані 5,2%. Це найслабший результат з початку пандемії 2020 року. Попри це, сегмент шкіряних виробів зріс на 10,8%, тоді як напрямок одягу та аксесуарів скоротився на 2%.

В Hermes пояснили спад продажів у Азії

Фінансовий директор Hermes Ерік дю Альгуе назвав китайський ринок "дуже складним", проте запевнив у впевненості щодо довгострокових перспектив та продовженні інвестицій у цей регіон.

Скорочення доходів відбулося переважно через зниження інтересу китайських споживачів до масових аксесуарів, таких як рукавички, ремені та шпильки для волосся, які зазвичай є першою покупкою для менш заможних клієнтів. Водночас сегмент готового одягу продовжував зростати в усіх інших куточках світу.

Попри труднощі в Азії, компанія бачить позитивні тенденції у Сполучених Штатах, де нові магазини за межами великих прибережних міст сприяли зростанню за всіма категоріями товарів.

Водночас керівництво Hermes коментує нещодавні заворушення у Франції, під час яких пограбували їхній бутик у Марселі, та обіцяє посилити заходи безпеки, хоча оцінювати фінансовий вплив цих подій поки зарано.

Сумки Birkin стали більш доступними

З початку року акції Hermes втратили 36%, і серед інвесторів посилюється відчуття, що історично висока ринкова оцінка компанії наближається до середньогалузевих показників.

Деякі реселери зазначають, що сумки Birkin стали більш доступними на вторинному ринку та втрачають частину своєї ексклюзивності, піддаючи тиску традиційну бізнес-модель бренду, побудовану на дефіциті.

Утім, Ерік дю Альгуе стверджує, що привабливість сумок Birkin залишається незмінною. Компанія планомірно дотримуватиметься обраної стратегії та планує щороку збільшувати загальні обсяги виробництва приблизно на 6%.

Нагадаємо, Францію охопила хвиля заворушень і пограбувань. Мародери атакували бутики провідних світових брендів, спортивні мережі та невеликі крамниці. Розграбували бутики Louis Vuitton, Hermès та ще 3 000 крамниць.

Автор:
Тетяна Бесараб

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