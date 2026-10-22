Акции Hermes упали на фоне слабых продаж в Китае: что ждет производителя Birkin

Французский производитель легендарных сумок Birkin, компания Hermes, опубликовала отчет о росте доходов в третьем квартале, который оказался слабее ожиданий рынка.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Продажи одежды и аксессуаров Hermes впервые за годы упали из-за слабого спроса в Китае. Вслед за пессимистическим отчетом LVMH это усилило беспокойство инвесторов, из-за чего акции французского бренда потеряли 5% в начале торгов.

Общие квартальные продажи выросли на 4,3 % - до 4,1 млрд евро, что оказалось ниже прогнозируемых 5,2%. Это самый слабый результат с начала пандемии 2020 года. Тем не менее, сегмент кожаных изделий вырос на 10, 8%, тогда как направление одежды и аксессуаров сократилось на 2%.

В Hermes объяснили спад продаж в Азии

Финансовый директор Hermes Эрик дю Альгуэ назвал китайский рынок "очень сложным", однако заверил в уверенности долгосрочных перспектив и продолжении инвестиций в этот регион.

Сокращение доходов произошло в основном из-за снижения интереса китайских потребителей к массовым аксессуарам, таким как перчатки, ремни и заколки для волос, которые обычно являются первой покупкой для менее состоятельных клиентов. В то же время, сегмент готовой одежды продолжал расти во всех других уголках мира.

Несмотря на трудности в Азии, компания видит положительные тенденции в Соединенных Штатах, где новые магазины за пределами крупных прибрежных городов способствовали росту по всем категориям товаров.

В то же время руководство Hermes комментирует недавние беспорядки во Франции, во время которых ограбили их бутик в Марселе, и обещает усилить меры безопасности, хотя оценивать финансовое влияние этих событий пока рано.

Сумки Birkin стали доступнее

С начала года акции Hermes потеряли 36%, и среди инвесторов усиливается чувство, что исторически высокая рыночная оценка компании приближается к среднеотраслевым показателям.

Некоторые реселлеры отмечают, что сумки Birkin стали более доступны на вторичном рынке и теряют часть своей эксклюзивности, подвергая давлению традиционную бизнес-модель бренда, построенную на дефиците.

Впрочем, Эрик дю Альгуэ утверждает, что привлекательность сумок Birkin остается неизменной. Компания будет планомерно придерживаться выбранной стратегии и планирует ежегодно увеличивать общие объемы производства примерно на 6%.

Напомним, Францию охватила волна беспорядков и ограблений. Мародеры атаковали бутики ведущих мировых брендов, спортивные сети и небольшие лавки. Разграбили бутики Louis Vuitton, Hermès и еще 3 000 магазинов.