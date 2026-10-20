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Погромы более чем на €1 млрд: во Франции разграбили бутики Louis Vuitton, Hermès и еще 3 000 магазинов

Louis Vuitton
Во Франции мародеры разграбили бутики Louis Vuitton и Hermès: убытки превысили €1 млрд / Unsplash

Францию в выходные охватила волна беспорядков и ограблений, которая началась после акций протеста против недофинансирования школ и роста стоимости жизни. Мародеры атаковали бутики ведущих мировых брендов, спортивные сети и небольшие лавки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Financial Times.

В Париже на Вандомской площади шесть человек в масках использовали дорожное ограждение в качестве тарана против витрин бутика Louis Vuitton. Благодаря специальному защитному стеклу нападающие не смогли попасть внутрь. В то же время в Марселе магазины Louis Vuitton и Hermès были ограблены.

В столице Франции на улице Руаяль мародеры разбили витрины магазина Ralph Lauren и разграбили бутик Kenzo, в то время как расположенный напротив Dior успел опустить защитные роллеты.

Нападения также потерпели бутик Burberry и ювелирный салон Graff на Вандомской площади, а возле флагманского магазина Dior на Авеню Монтень частные охранники создали защитный периметр.

Кроме люксового сегмента, разгром потерпели филиалы сети спортивной одежды JD Sports, около 20 косметических магазинов Sephora по всей стране, магазин Apple в Лилле, а также салон Tesla и отделение банка Société Générale в центре Парижа.

Ущерб и противодействие перепродаже награбленного

По предварительным оценкам министра торговли Сержа Папена, по всей стране от погромов пострадали не менее 3000 предприятий. Правительство пообещало оказать экстренную финансовую поддержку бизнесу и помощь в сохранении занятости.

Агентство Morningstar прогнозирует, что общая сумма страхового ущерба достигнет от 1 до 1,2 миллиарда евро, что значительно превышает ущерб от беспорядков 2023 года (730 миллионов евро).

Французские власти срочно принимают меры по блокированию сбыта похищенных вещей онлайн. Чиновники встретились с представителями платформ перепродажи Vinted, Amazon, eBay, Meta и TikTok, чтобы скоординировать удаление подозрительных предложений и выявление недобросовестных продавцов. Идентифицировать украденные люксовые товары помогают индивидуальные серийные номера и микрочипы.

Напомним, ранее сообщалось, что известный маркетплейс блокирует объявления с украденными товарами. Европейская платформа Vinted начала удалять подозрительные объявления и усилила проверки после сообщений о продаже вещей, которые были украдены во время беспорядков во Франции.

Автор:
Максим Кольц

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