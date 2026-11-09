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Этикетки, ГМО и пластиковые бутылки: в Украине изменят правила пищевых продуктов

супермаркет
В Украине обновят правила маркировки продуктов / Depositphotos

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №15058-д. Документ гармонизирует украинские нормы в агропродовольственном секторе с требованиями ЕС. Супермаркетам позволят легально отдавать непроданные продукты на благотворительность, этикетки станут более честными, а все пищевые добавки внесут в единый открытый реестр.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Ключевые сферы и нововведения

Законопроект предусматривает комплексное обновление правил для производителей, ритейла и покупателей:

  • Реестр добавок и прозрачность Создается единый открытый государственный реестр пищевых добавок, ароматизаторов и энзимов. Процедуры их авторизации согласовываются с нормами ЕС, что устранит дублирование проверок и уменьшит бюрократическое давление на бизнес.
  • Честная маркировка Уточняются требования к информации на этикетках. В частности, запрещается приписывать обычной пище "лечебные" свойства (за исключением специальных медицинских продуктов). Также обновляются правила маркировки товаров для контроля веса, содержания кофеина в диетических добавках и уточняется перечень аллергенов.
  • Бесплатная передача пищи на благотворительность: Супермаркеты и операторы рынка получат четкий правовой механизм для легальной и бесплатной передачи непроданных, но безопасных продуктов питания на благотворительные цели.
  • Безопасность упаковки: Вводятся европейские требования к использованию вторичного пластика, контактирующего с едой (бутылки, контейнеры).
  • Упрощение для бизнеса: Согласование общего законодательства о госнадзоре со специальным законом о контроле пищевых продуктов и ветеринарии позволит добросовестным компаниям работать по понятным единым правилам.

Кроме того, документ регулирует сферы ветеринарных препаратов, благополучия животных, побочных продуктов животного происхождения, а также предлагает изменить правила аренды сельхозземель и отменить устаревший закон о молоке и молочных продуктах.

В частности, предлагается ввести классификацию болезней животных по категориям A, B, C, D и E в соответствии с подходами Европейского Союза.

Для каждой категории будут определены соответствующие ветеринарно-санитарные мероприятия, а также механизмы обязательных и необязательных планов ликвидации болезней.

Принятие законопроекта позволит Украине выполнить рекомендации Еврокомиссии по результатам скрининга в Отчете по прогрессу за 2025 год.

Напомним, с ноября 2025 года в Украине действуют европейские требования к упаковке пищевых продуктов. Закон установил требования к материалам, контактирующим с едой, их безопасности и документальному подтверждению соответствия.

Автор:
Татьяна Бессараб

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