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Етикетки, ГМО та пластикові пляшки: в Україні змінять правила для харчових продуктів
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №15058-д. Документ гармонізує українські норми в агропродовольчому секторі із вимогами ЄС. Супермаркетам дозволять легально віддавати непродані продукти на благодійність, етикетки стануть чеснішими, а всі харчові добавки внесуть до єдиного відкритого реєстру.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на сайт Верховної Ради України.
Ключові сфери та нововведення
Законопроєкт передбачає комплексне оновлення правил для виробників, ритейлу та покупців:
- Реєстр добавок та прозорість: Створюється єдиний відкритий державний реєстр харчових добавок, ароматизаторів та ензимів. Процедури їх авторизації узгоджують із нормами ЄС, що усуне дублювання перевірок і зменшить бюрократичний тиск на бізнес.
- Чесне маркування: Уточнюються вимоги до інформації на етикетках. Зокрема, забороняється приписувати звичайній їжі "лікувальні" властивості (за винятком спеціальних медичних продуктів). Також оновлюються правила маркування товарів для контролю ваги, вмісту кофеїну в дієтичних добавках та уточнюється перелік алергенів.
- Безкоштовна передача їжі на благодійність: Супермаркети та оператори ринку отримають чіткий правовий механізм для легальної та безоплатної передачі непроданих, але безпечних продуктів харчування на благодійні цілі.
- Безпека упаковки: Запроваджуються європейські вимоги до використання вторинного пластику, що контактує з їжею (пляшки, контейнери).
- Спрощення для бізнесу: Узгодження загального законодавства про держнагляд зі спеціальним законом про контроль харчових продуктів і ветеринарії дозволить добросовісним компаніям працювати за зрозумілими єдиними правилами.
Крім цього, документ регулює сфери ветеринарних препаратів, благополуччя тварин, побічних продуктів тваринного походження, а також пропонує змінити правила оренди сільгоспземель та скасувати окремий застарілий закон про молоко та молочні продукти.
Зокрема, пропонується запровадити класифікацію хвороб тварин за категоріями A, B, C, D та E відповідно до підходів Європейського Союзу.
Для кожної категорії визначатимуться відповідні ветеринарно-санітарні заходи, а також механізми обов’язкових і необов’язкових планів ліквідації хвороб.
Прийняття законопроєкту дозволить Україні виконати рекомендації Єврокомісії за результатами скринінгу у Звіті щодо прогресу за 2025 рік.
Нагадаємо, з листопада 2025 року в Україні діють європейські вимоги до пакування харчових продуктів. Закон встановив вимоги до матеріалів, які контактують із їжею, їхньої безпечності та документального підтвердження відповідності.