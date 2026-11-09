Етикетки, ГМО та пластикові пляшки: в Україні змінять правила для харчових продуктів

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №15058-д. Документ гармонізує українські норми в агропродовольчому секторі із вимогами ЄС. Супермаркетам дозволять легально віддавати непродані продукти на благодійність, етикетки стануть чеснішими, а всі харчові добавки внесуть до єдиного відкритого реєстру.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Ключові сфери та нововведення

Законопроєкт передбачає комплексне оновлення правил для виробників, ритейлу та покупців:

Реєстр добавок та прозорість: Створюється єдиний відкритий державний реєстр харчових добавок, ароматизаторів та ензимів. Процедури їх авторизації узгоджують із нормами ЄС, що усуне дублювання перевірок і зменшить бюрократичний тиск на бізнес.

Чесне маркування: Уточнюються вимоги до інформації на етикетках. Зокрема, забороняється приписувати звичайній їжі "лікувальні" властивості (за винятком спеціальних медичних продуктів). Також оновлюються правила маркування товарів для контролю ваги, вмісту кофеїну в дієтичних добавках та уточнюється перелік алергенів.

Безкоштовна передача їжі на благодійність: Супермаркети та оператори ринку отримають чіткий правовий механізм для легальної та безоплатної передачі непроданих, але безпечних продуктів харчування на благодійні цілі.

Безпека упаковки: Запроваджуються європейські вимоги до використання вторинного пластику, що контактує з їжею (пляшки, контейнери).

Спрощення для бізнесу: Узгодження загального законодавства про держнагляд зі спеціальним законом про контроль харчових продуктів і ветеринарії дозволить добросовісним компаніям працювати за зрозумілими єдиними правилами.

Крім цього, документ регулює сфери ветеринарних препаратів, благополуччя тварин, побічних продуктів тваринного походження, а також пропонує змінити правила оренди сільгоспземель та скасувати окремий застарілий закон про молоко та молочні продукти.

Зокрема, пропонується запровадити класифікацію хвороб тварин за категоріями A, B, C, D та E відповідно до підходів Європейського Союзу.

Для кожної категорії визначатимуться відповідні ветеринарно-санітарні заходи, а також механізми обов’язкових і необов’язкових планів ліквідації хвороб.

Прийняття законопроєкту дозволить Україні виконати рекомендації Єврокомісії за результатами скринінгу у Звіті щодо прогресу за 2025 рік.

Нагадаємо, з листопада 2025 року в Україні діють європейські вимоги до пакування харчових продуктів. Закон встановив вимоги до матеріалів, які контактують із їжею, їхньої безпечності та документального підтвердження відповідності.