В Україні набув чинності закон про безпечне пакування харчових продуктів: що зміниться

супермаркет
Вперше на законодавчому рівні встановлюються чіткі вимоги до безпечності харчової упаковки / Shutterstock

19 листопада 2025 року набирає чинності Закон України №2718-IX “Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами”. Цей закон запроваджує сучасні європейські стандарти безпечності для всіх матеріалів, що контактують із харчовими продуктами — від упаковки, посуду, тари та кришок до обладнання, що використовується у виробництві харчів.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Що змінюється?

Вперше на законодавчому рівні встановлюються чіткі вимоги до безпечності харчової упаковки та матеріалів, які не повинні виділяти у продукти шкідливих речовин чи сторонніх запахів.

Закон зобов’язує виробників і імпортерів:

  • впровадити належну виробничу практику (GMP);
  • декларувати відповідність матеріалів встановленим вимогам;
  • контролювати міграцію хімічних речовин із упаковки в продукти;
  •  проводити наукову оцінку ризиків;
  • забезпечувати правильне маркування упаковки.

Перехідний період

У Держпродспоживслужбі уточнюють, шо матеріали та предмети, виготовлені до 19 листопада 2025 року, можуть перебувати в обігу до завершення строку придатності.

У відомстві зауважують, що бізнес матиме час для планової заміни упаковки, а споживачі — поступовий перехід на безпечні матеріали. Це рішення дозволить уникнути дефіциту пакувальних матеріалів і водночас забезпечить дотримання вимог безпеки.

Навіщо це потрібно?

Мета закону — захистити здоров’я споживачів, гармонізувати українські стандарти з нормами Європейського Союзу та гарантувати, що кожна упаковка, у якій зберігаються продукти, є безпечною для людини.

Після впровадження цих вимог українські виробники отримають можливість виходити на європейські ринки з пакуванням, яке відповідає цивілізованим вимогам якості.

Раніше в Україні затвердили порядок видачі міжнародних сертифікатів для вантажів з харчовими продуктами.

Автор:
Світлана Манько