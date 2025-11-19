Запланована подія 2

В Украине вступил в силу закон о безопасной упаковке пищевых продуктов: что изменится

супермаркет
Впервые на законодательном уровне устанавливаются четкие требования к безопасности пищевой упаковки / Shutterstock

19 ноября 2025 года вступает в силу Закон Украины №2718-IX "О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами". Этот закон вводит современные европейские стандарты безопасности для всех материалов, контактирующих с пищевыми продуктами – от упаковки, посуды, тары и крышек до оборудования, используемого в производстве продуктов питания.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Что меняется?

Впервые на законодательном уровне устанавливаются четкие требования безопасности пищевой упаковки и материалов, которые не должны выделять в продукты вредных веществ или посторонних запахов.

Закон обязывает производителей и импортеров:

  • внедрить надлежащую производственную практику (GMP);
  • декларировать соответствие материалов установленным требованиям;
  • контролировать миграцию химических веществ из упаковки в продукты;
  • проводить научную оценку рисков;
  • обеспечивать правильную маркировку упаковки.

Переходный период

В Госпродпотребслужбе уточняют, что материалы и предметы, изготовленные до 19 ноября 2025 года, могут находиться в обращении до истечения срока годности.

В ведомстве отмечают, что   У бизнеса будет время для плановой замены упаковки, а потребители — постепенный переход на безопасные материалы. Это решение позволит избежать дефицита упаковочных материалов и одновременно обеспечит соблюдение требований безопасности.

Зачем это нужно?

Цель закона — защитить здоровье потребителей, гармонизировать украинские стандарты с нормами Европейского Союза и гарантировать, что каждая упаковка, в которой хранятся продукты, безопасна для человека.

После внедрения этих требований украинские производители получат возможность выходить на европейские рынки с упаковкой, отвечающей цивилизованным требованиям качества.

Ранее в Украине был утвержден порядок выдачи международных сертификатов для грузов с пищевыми продуктами.

Автор:
Светлана Манько