В Украине вступил в силу закон о безопасной упаковке пищевых продуктов: что изменится
19 ноября 2025 года вступает в силу Закон Украины №2718-IX "О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами". Этот закон вводит современные европейские стандарты безопасности для всех материалов, контактирующих с пищевыми продуктами – от упаковки, посуды, тары и крышек до оборудования, используемого в производстве продуктов питания.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
Что меняется?
Впервые на законодательном уровне устанавливаются четкие требования безопасности пищевой упаковки и материалов, которые не должны выделять в продукты вредных веществ или посторонних запахов.
Закон обязывает производителей и импортеров:
- внедрить надлежащую производственную практику (GMP);
- декларировать соответствие материалов установленным требованиям;
- контролировать миграцию химических веществ из упаковки в продукты;
- проводить научную оценку рисков;
- обеспечивать правильную маркировку упаковки.
Переходный период
В Госпродпотребслужбе уточняют, что материалы и предметы, изготовленные до 19 ноября 2025 года, могут находиться в обращении до истечения срока годности.
В ведомстве отмечают, что У бизнеса будет время для плановой замены упаковки, а потребители — постепенный переход на безопасные материалы. Это решение позволит избежать дефицита упаковочных материалов и одновременно обеспечит соблюдение требований безопасности.
Зачем это нужно?
Цель закона — защитить здоровье потребителей, гармонизировать украинские стандарты с нормами Европейского Союза и гарантировать, что каждая упаковка, в которой хранятся продукты, безопасна для человека.
После внедрения этих требований украинские производители получат возможность выходить на европейские рынки с упаковкой, отвечающей цивилизованным требованиям качества.
Ранее в Украине был утвержден порядок выдачи международных сертификатов для грузов с пищевыми продуктами.