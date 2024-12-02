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Агро
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В Украине изменили процедуру выдачи сертификатов на перевозку пищевых продуктов

В Минагрополитики утвердили порядок выдачи международных сертификатов для грузов с пищевыми продуктами
В Минагрополитики утвердили порядок выдачи международных сертификатов для грузов с пищевыми продуктами

В Министерстве аграрной политики и продовольствия утвердили порядок выдачи международных сертификатов для грузов с пищевыми продуктами.

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Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что ведомство утвердило порядок выдачи международных сертификатов и других требуемых законодательством страны назначения документов для грузов с пищевыми продуктами.

Порядком определено:

  • процедуру подачи заявления оператором рынка для получения международных сертификатов и других документов, требуемых законодательством страны назначения (далее – международные сертификаты), в территориальный орган Госпродпотребслужбы или лицо, уполномоченное на их выдачу;
  • список необходимых документов для выдачи международных сертификатов;
  • основания для выдачи или отказа в выдаче международных сертификатов;
  • процедуру выдачи предэкспортного международного сертификата, выдаваемого по обращению оператора рынка в случаях, если на дату отправления по мощности происхождения не определена страна назначения и/или неизвестное конечное транспортное средство;
  • процедуру замены (переоформления) международных сертификатов

В МинАПК обращают внимание, что кроме того, порядком утверждено 15 форм международных сертификатов для экспорта из Украины пищевых продуктов животного/неживотного происхождения, которые выдаются по заявлению оператора рынка в случаях, если отсутствует форма международного сертификата, согласованная Госпродпотребслужбой и компетентным органом страны назначения, или страной назначения не установлена форма международного сертификата.

Фото 2 — В Украине изменили процедуру выдачи сертификатов на перевозку пищевых продуктов
Фото 3 — В Украине изменили процедуру выдачи сертификатов на перевозку пищевых продуктов
Фото 4 — В Украине изменили процедуру выдачи сертификатов на перевозку пищевых продуктов

Сообщается, что новый порядок вступает в силу 11 января 2025 года.

Напомним, с 1 декабря 2024 года Кабинет министров отменил лицензирование экспорта отдельных видов аграрной продукции, в частности, зерновых, бобовых, масличных культур и масла.