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Агро
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Как меньший урожай зерновых повлияет на аграрный экспорт

Прогноз украинского экспорта на 2025 год остается положительным
Прогноз украинского экспорта на 2025 год остается положительным

Несмотря на меньший, чем ожидалось урожай поздних культур в этом году, в правительстве надеются на рост украинского экспорта на 7% в 2025 году.

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Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка,

"Это абсолютно объективный, даже я бы сказал, столь тривиальный прогноз. Очевидно, что может быть и более оптимистичный прогноз", — подчеркнул Качка.

Он подчеркнул, что нужно принимать во внимание не только объем всего урожая, но также микс культур в нем, особенно в части экспорта.

"Например, если обратить внимание, что у нас в этом году меньшая доля кукурузы, соответственно, у нас большая доля сои, большая доля рапса, большая доля подсолнечника – это товары, по которым мы имеем лучшие цены в целом", – пояснил торговый представитель.

По его словам, также на мировых рынках поменялась ценовая конъюнктура.

"Поэтому рост по зерновым, по масляным на следующий год вполне возможен и органичен. И сейчас, когда мы анализируем рынок, мы понимаем, что на самом деле зарабатывать больше меньших объемов тоже возможно", — подытожил Качка.

Национальный банк Украины в конце октября в таблицах в Инфляционный отчет улучшил оценку роста экспорта товаров и услуг в 2025 году лишь до 0,9% с 0,5%, или до $57,7 млрд, однако в тексте самого отчета спрогнозировал снижение экспорта товаров и услуг 2025 года года из-за меньшего урожая и слабого спроса на IT-услуги с возобновлением роста 2026 года благодаря постепенному возвращению экономики в обычные условия функционирования.

Согласно данным платежного баланса НБУ, экспорт товаров и услуг из Украины за 9 месяцев этого года вырос на 8,4% – до $41,33 млрд грн, в том числе товаров – на 10,3%, до $28,64 млрд, услуг – на 4,4%, до $12,69 млрд.

Напомним, по состоянию на 22 ноября в Украине намолочено 72,9 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 19,5 млн га. Обмолочено уже 98% прогнозируемых площадей.

Заметим, что текущий маркетинговый год (МР), который длится с июля 2024 года по июнь 2025 года, может стать для украинских зернотрейдеров и аграриев более успешным, чем два предыдущих сезона. в Украине.

Больше о том, какие у Украины шансы и точки роста против кремлевской торговой дипломатии и демпинга зерном по всему миру читайте в статье Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько