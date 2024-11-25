Как меньший урожай зерновых повлияет на аграрный экспорт

Несмотря на меньший, чем ожидалось урожай поздних культур в этом году, в правительстве надеются на рост украинского экспорта на 7% в 2025 году.

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Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка,

"Это абсолютно объективный, даже я бы сказал, столь тривиальный прогноз. Очевидно, что может быть и более оптимистичный прогноз", — подчеркнул Качка.

Он подчеркнул, что нужно принимать во внимание не только объем всего урожая, но также микс культур в нем, особенно в части экспорта.

"Например, если обратить внимание, что у нас в этом году меньшая доля кукурузы, соответственно, у нас большая доля сои, большая доля рапса, большая доля подсолнечника – это товары, по которым мы имеем лучшие цены в целом", – пояснил торговый представитель.

По его словам, также на мировых рынках поменялась ценовая конъюнктура.

"Поэтому рост по зерновым, по масляным на следующий год вполне возможен и органичен. И сейчас, когда мы анализируем рынок, мы понимаем, что на самом деле зарабатывать больше меньших объемов тоже возможно", — подытожил Качка.

Национальный банк Украины в конце октября в таблицах в Инфляционный отчет улучшил оценку роста экспорта товаров и услуг в 2025 году лишь до 0,9% с 0,5%, или до $57,7 млрд, однако в тексте самого отчета спрогнозировал снижение экспорта товаров и услуг 2025 года года из-за меньшего урожая и слабого спроса на IT-услуги с возобновлением роста 2026 года благодаря постепенному возвращению экономики в обычные условия функционирования.

Согласно данным платежного баланса НБУ, экспорт товаров и услуг из Украины за 9 месяцев этого года вырос на 8,4% – до $41,33 млрд грн, в том числе товаров – на 10,3%, до $28,64 млрд, услуг – на 4,4%, до $12,69 млрд.

Напомним, по состоянию на 22 ноября в Украине намолочено 72,9 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 19,5 млн га. Обмолочено уже 98% прогнозируемых площадей.

Заметим, что текущий маркетинговый год (МР), который длится с июля 2024 года по июнь 2025 года, может стать для украинских зернотрейдеров и аграриев более успешным, чем два предыдущих сезона. в Украине.

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