Украина подписала меморандум с Литвой и Британией о проверке зерна с оккупированных РФ территорий

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Министерство сельского хозяйства Литвы подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Великобританией, касающийся выявления зерна с оккупированных Россией территорий Украины, проходящего через литовские порты.

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Как сообщили в украинском и литовском ведомствах, документ подписали накануне в Вильнюсе главы ведомств Виталий Коваль и Казис Старкявичюс.

Отмечается, что меморандум станет историческим шагом, который позволит юридически обязать Россию и другие страны высокого риска доказывать, что транспортируемое через литовские порты зерно не было похищено с оккупированных территорий.

Исследование географического происхождения зерновых культур будет осуществляться специальной системой GVS, на усовершенствование которой профильные министерства трех стран потратили полгода.

При этом, как указывает литовская сторона, ожидается, что из-за строгих проверок административная нагрузка может возрасти настолько, что большинство транспортируемых из стран высокого риска товаров станут неконкурентоспособными.

Кроме того, аграрные министерства двух стран подписали соглашение об усилении двустороннего сотрудничества, в частности по укреплению сотрудничества на техническом уровне и обмену опытом в сферах охраны здоровья растений, сертификации растительного репродуктивного материала и сортов, регистрации и контроля средств защиты растений.

Договорено применять такие же требования к транспортировке растительной продукции, как между государствами-членами Европейского союза, то есть на взаимовыгодных условиях. Также стороны согласились вместе искать решения, гарантирующие, что растительная продукция, экспортируемая из Литвы в Украину, повторно проверяется в Украине лишь в исключительных случаях.

Отмечается, что Украина и Литва будут прилагать усилия в расширении торговых отношений и будут искать технические решения для содействия двусторонней торговле агропродукцией. Кроме того, министры договорились, что Литва будет оказывать техническую помощь Украине в процессе интеграции в ЕС.

Фото: Минсельхоз Литвы

Отметим при этом, что в интервью от 1 июля первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий заявлял, что система определения происхождения зерна, экспортируемого Россией, должна заработать уже в конце лета — в начале осени 2024 года.

Тогда в Минагрополитики заявляли, что уже завершается формирование базы образцов зерна из разных регионов Украины, что позволит сравнивать их с пробами, взятыми с судов. Однако после того о готовности системы в ведомстве не сообщали.

Литовские фермеры поддерживают Украину

Кроме того, как сообщили в литовском ведомстве, на двусторонней встрече министров обсуждались и последние вызовы украинского агросектора – протесты польских фермеров и вопросы ЕС по регулированию торгового режима с Украиной.

Так, Старкявичюс снова подтвердил безусловную поддержку Литвой Украины и ее фермеров, "с горечью" заявив среди прочего, что, покупая российскую агропродукцию, "ЕС финансирует закупку бомб".

В свою очередь, участвовавший во встрече президент Ассоциации производителей зерна Литвы Аушрис Мацияускас подчеркнул, что "российская пропаганда хотела бы, чтобы и литовские фермеры перекрыли дороги", однако лидеры литовских аграриев поддерживают Украину и ее евроинтеграцию бескомпромиссно.

Напомним, что на утро 23 ноября анонсировано возобновление протестов польских фермеров в пункте пропуска "Медыка" на границе с Украиной. Перед этим они угрожали заблокировать движение грузовиков перед КПП по 31 декабря 2024 года.

Акция протеста должна была начаться еще 8 октября, но так и не состоялась. Ранее же этот пункт был одним из тех, где протесты польских аграриев и перевозчиков проходили еще с осени прошлого года.