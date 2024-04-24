Литва почти остановила импорт зерна из России и Белоруссии, но транзит в ЕС вырос

Начавшееся 18 марта усиление контроля за ввозом зерна из России и Беларуси в Литву почти полностью остановило импорт зерна в страну. Однако его транзит через Литву в другие страны Европейского Союза значительно возрос.

Об этом сообщает LRT.

По словам директора Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Аудрона Николаускена, после 18 марта импорт зерна из России и Беларуси сократился на 95%. Но в то же время почти вдвое увеличилось количество партий зерна, которые везут через Литву для экспорта в другие страны ЕС.

С 1 января по 18 марта через Литву было перевезено 184 партии зерна на рынки Германии, Дании, Франции и других стран ЕС, а с 18 марта по 16 апреля эта цифра возросла до 317 партий, что свидетельствует о почти удвоении объемов транзита.

До 18 марта в среднем 20-25 партий российского и белорусского зерна в сутки ввозилось в Литву для импорта. После ужесточения проверок новые поступления на литовский рынок прекратились.

Кроме того, с 18 марта в Литву не ввозились российское и белорусское зерно и продукты его переработки для конечного потребления. Еще шесть грузовиков с кормами из России и 15 из Беларуси были возвращены на границе.

Напомним, в марте Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести максимальные импортные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот в надежде остановить поступление российской сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС.

Литва, а также Латвия, Эстония, Польша и Чехия призвали ЕК полностью запретить ввоз в ЕС российского и белорусского зерна.

По данным ЕК, в прошлом году из России и Беларуси в ЕС было импортировано 4,8 млн тонн зерна на сумму 1,5 млрд евро.

Латвия первой в ЕС запретила импорт зерна из РФ

В конце февраля Сейм Латвии в двух чтениях одобрил запрет на ввоз русского и белорусского сельскохозяйственной продукции в страну как минимум до июля 2025 года. Также страна запретила импорт из РФ фруктов, орехов, овощей и кормового сырья для животных.

Таким образом, Латвия стала первой страной Европейского Союза, которая законодательно ввела ограничения на использование сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

Запрет на импорт будет распространяться на сельскохозяйственную и животноводческую продукцию, которая остается в Латвии, а не на продукцию, транспортируемую в другие страны-члены Европейского Союза.

Министр экономики Латвии Виктор Валайнис высказал мнение, что все санкции, примененные к России, в том числе и национальные, должны быть эффективными, и если Латвия вводит запрет на импорт российского зерна, то это должно касаться не только Латвии, но и всего Евросоюза.

Напомним, в январе 2024 года страны Балтии предложили запретить импорт русского и белорусского зерна в ЕС. При этом, литовское издание Delfi написало, что через Литву транзитом перевозится мало российского зерна, большая его часть идет именно через Латвию, а топим попадает и в Литву.

Ранее Вloomberg писало, что премьер-министр Польши Дональд Туск планировал обсудить аналогичный запрет на встречи с протестующими фермерами, поскольку проблема избытка предложения и неравной конкуренции возникает не только из-за торговли с Украиной, но и от экспорта из России и Беларуси.

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