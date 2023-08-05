Оккупанты через Крым вывозят награбленное украинское зерно

На временно оккупированной части Херсона россияне активно вывозят собранный урожай через крымские порты. Вероятно, это зерно попадает затем на африканские рынки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно сообщению, оккупанты используют портовую инфраструктуру Крыма для вывоза награбленного зерна из Херсона и Запорожья.

Также для вывоза краденого зерна российские войска используют и Мариуполь, куда прибывают фуры с зерном, которые затем направляются в Новоазовск и Ростов-на-Дону.

Партизаны сообщают, что зерно скупается на временно оккупированных территориях по низким ценам, иногда его отбирают у фермеров почти бесплатно, что приводит к существенным потерям для производителей.

Отметим, что после выхода РФ из "зернового соглашения", Россия предлагала некоторым африканским странам бесплатное зерно, но там отказались ссылаясь на то, что это зерно похищено из Украины.

Кроме того, Европейский Союз предупредил развивающиеся страны, что Россия предлагает им дешевое зерно, чтобы создать новые зависимости, усиливая экономическую уязвимость и глобальную продовольственную опасность.

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