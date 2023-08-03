В ЕС предупредили, что Россия предлагает странам дешевое зерно для создания "новых зависимостей"

Европейский Союз предупредил развивающиеся страны, что Россия предлагает им дешевое зерно, чтобы создать новые зависимости, усиливая экономическую уязвимость и глобальную продовольственную опасность.

Об этом говорится в письме высокого представителя ЕС по внешней и политике безопасности Жозепа Борреля, сообщает Reuters.

Он призвал развивающиеся страны и государства G20 выступить "четким и единым голосом" и подтолкнуть Москву вернуться к Черноморской зерновой инициативе и прекратить атаки на сельскохозяйственную инфраструктуру Украины.

"В то время как мир сталкивается с перебоями в поставках и ростом цен, Россия обращается к незащищенным странам с двусторонними предложениями поставок зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую сама же и создала", - отметил Боррель.

Он назвал такие действия России циничными.

"Это циничная политика умышленного использования пищевых продуктов как оружия для создания новых зависимостей путем усиления экономической уязвимости и глобального отсутствия продовольственной безопасности", – добавил высокий представитель ЕС.

По его словам, ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран.

"Никаких санкций в отношении российского экспорта пищевых продуктов и удобрений в третьи страны нет", - подчеркнул он.

Бесплатное зерно от РФ для Африки: что пообещал диктатор

На экономическом форуме "Россия-Африка" 27 июля Путин заявил, что РФ в ближайшие три-четыре месяца будет готова безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна. При этом он анонсировал и бесплатную доставку продукции.

Реагируя на это, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что небольшое количество пожертвований не исправит драматического влияния завершения зернового соглашения, которое позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие.

В США также считают, что в обещания Путина о бесплатном зерне для нескольких стран Африки не спасут ситуацию, которая сложилась из-за выхода страны-агрессорки из зерновой сделки.

Отметим, что Россия ворует зерно с оккупированной территории Украины. На днях представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что у страны-агрессора есть задача продавать это продовольствие в Африку и Азию. Об этом свидетельствуют ракетные удары по Одесской области. Таким образом россияне пытаются уничтожить украинскую портовую инфраструктуру.

Зерновое соглашение: есть ли шанс на его восстановление

17 июля истек срок действия "зернового соглашения", направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Турция как один из гарантов работы "зернового коридора" уверена, что инициативу продолжат. Однако недавно стало известно, что Россия заранее планировала выход и делала соответствующие шаги согласно плану. К нему могут быть отнесены также атаки на украинскую портовую инфраструктуру сразу после приостановки действия соглашения и угрозы об атаках на корабли.

В свою очередь Киев работает над возобновлением работы "зернового коридора", несмотря на позицию россиян.

Лидеры стран Африки также призвали президента России Владимира Путина возобновить полноценную работу Черноморской зерновой инициативы, из которой в одностороннем порядке вышла РФ.

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