Новый ракетный удар по Одесской области. Россияне ночью атаковали портовую инфраструктуру, есть жертва

Российские оккупанты в ночь на 27 июля нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. Целью страны-агрессора стала портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Отмечается, что враг запустил ракеты "Калибр" с подводной лодки в акватории Черного моря.

В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 года рождения.

Войска РФ повредили оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожили здание охраны и два автомобиля.

Как уточнила пресс-служба Оперативного командования "Юг", ракеты "Калибр" были выпущены на критически малой высоте, что затруднило обнаружение.

Обновлено. Воздушные силы ВСУ проинформировали, что было зафиксировано два пуска "Калибров" – поразить снаряды не удалось.

Также ночью россияне запускали восемь беспилотников Shahed-136/131 с направления Приморско-Ахтарск. Все они были уничтожены в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

Российские атаки на порты: хронология обстрелов

В последние дни российские оккупанты активизировали атаки по Одессе и области на фоне выхода РФ из зерновой сделки.

В частности, в ночь на 18 июля войска РФ применили ракеты и беспилотники Тогда силы ПВО уничтожили вражеские цели, но в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

На следующую ночь захватчики совершили новую атаку по региону, повредив дома, зерновой и масляный терминалы, промышленный объект и туристические базы. В частности, враг вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры. При этом он рассказывал, что масштабность инцидента показала нехватку у Украины средств противовоздушной обороны.

21 июля российские ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

А 24 июля оккупанты направили дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная, разрушив ангар с зерновыми и повредив резервуары для хранения других видов грузов.