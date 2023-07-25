РФ готовит операцию под чужим флагом в Черном море, – Госдеп США

США полагают, что Россия готовит операцию под чужим флагом в Черном море. Такие намерения связывают с рядом ударов РФ по Одесской области и другим злонамеренным действиям Кремля. Об этом сообщил спикер Госдепа США Мэттью Миллер, передает "Укринформ".

"У нас есть информация, свидетельствующая о том, что они (РФ, – ред.), очевидно, готовят операцию под чужим флагом. Они угрожали суднам, действующим в международных водах, после чего произошла атака на Дунае", – сказал он.

По словам Миллера, Штаты продолжат проведение консультаций с партнерами касательно альтернативных путей вывоза зерна из Украины.

Однако без возобновления морских путей нет идеального решения, которое позволило бы Украине отгружать столько же зерна, сколько в рамках зерновой сделки.

Российские атаки на порты: хронология обстрелов

В последние дни российские оккупанты активизировали атаки по Одессе и области на фоне выхода РФ из зерновой сделки.

В частности, в ночь на 18 июля враг применил ракеты и беспилотники Тогда силы ПВО уничтожили враждебные цели, но в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

На следующую ночь захватчики совершили новую атаку по региону, повредив дома, зерновой и масляный терминалы, промышленный объект и туристические базы. В частности, враг вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры. При этом он рассказывал, что масштабность инцидента показала нехватку у Украины средств противовоздушной обороны.

21 июля вражеские ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

А 24 июля россияне направили дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная, разрушив ангар с зерновыми и повредив резервуары для хранения других видов грузов.