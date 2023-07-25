РФ готує операцію під чужим прапором у Чорному морі, – Держдеп США

США вважають, що РФ готує операцію під чужим прапором у Чорному морі. Такі наміри повʼязують з низкою ударів РФ по Одеській області та іншими зловмисними діями Кремля. Про це повідомив речник Держдепу США Меттью Міллер, передає "Укрінформ".

"Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що вони (РФ, – ред.), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували суднам, які діють у міжнародних водах, після чого сталася атака на Дунаї", – сказав він.

За словами Міллера, Штати продовжать проведення консультацій із партнерами щодо альтернативних шляхів вивезення зерна з України.

Однак без поновлення морських шляхів немає ідеального рішення, яке дало б змогу Україні відвантажувати стільки ж зерна, скільки в рамках зернової угоди.

Російські атаки на порти: хронологія обстрілів

Останніми днями російські окупанти активізували обстріли Одеси й області на тлі виходу РФ із зернової угоди.

Зокрема, в ніч на 18 липня ворог застосував ракети й безпілотники. Тоді сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наступної ночі загарбники здійснили нову атаку по регіону, пошкодивши будинки, зерновий і олійний термінали, промисловий об'єкт та туристичні бази. Зокрема, ворог вивів із роботи значну частину експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

21 липня ворожі ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А 24 липня росіяни спрямували дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, зруйнувавши ангар із зерновими та пошкодивши резервуари для зберігання інших видів вантажів.