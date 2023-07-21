Президент Туреччини впевнений, що "зернову угоду" вдасться продовжити

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує обговорити продовження "зернової угоди" з президентом РФ Володимиром Путіним під час його візиту до РФ у серпні.

Про це Ердоган сказав журналістам Anadolu.

Турецький лідер наголосив, що Анкара продовжує контактувати з Москвою, у тому числі на рівні МЗС, та має намір обговорити продовження "зернової угоди" з президентом РФ як по телефону, так і в ході його візиту до Туреччини.

Ердоган сподівається, що угоду вдасться відновити, але наголосив, що в даній ситуації західні країни теж повинні врахувати очікування російської сторони.

"Припинення Чорноморської зернової ініціативи матиме цілу низку негативних наслідків, у тому числі зростання світових цін на продовольство, голод та нову хвилю міграції. Ми продовжимо брати на себе ініціативу, щоб запобігти такому збігу обставин. Вірю, що переговори з паном Путіним допоможуть забезпечити продовження цієї гуманітарної ініціативи. Він також має певні очікування від західних країн, і ті у свою чергу повинні вжити відповідних заходів", - сказав Ердоган.

Турецький лідер нагадав, що зернова ініціатива забезпечила постачання понад 33 млн тонн агропродукції на світовий ринок, а також запобігла глобальній продовольчій кризі, наслідки якої були б вкрай важкими після економічної кризи та пандемії.

За його словами, продовження такої важливої ​​та продуктивної ініціативи буде на благо людства і турецька сторона докладе всіляких зусиль, у тому числі дипломатичних, для відновлення "зернової угоди".

Ердоган висловив упевненість у тому, що завдяки спільним зусиллям вдасться забезпечити продовження угоди щодо "зернового коридору".

Президент Туреччини вважає, Путін зацікавлений у продовженні угоди.

"Незважаючи на сьогоднішню заяву, я вважаю, що російський президент Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст тривав. Можливо, тим часом ми зробимо кроки за допомогою телефонної розмови з Путіним", - сказав Ердоган.

В свою чергу, у російському МЗС заявляють, що через рік підсумки роботи з реалізації зазначених домовленостей виглядають невтішно. Російські банківські платежі, страхування та транспортна логістика, постачання запчастин та закордонні активи виявилися повністю заблокованими, а отже ООН не виконала жодну з п’яти умов Росії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський надіслав офіційні листи президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і генсеку ООН Антоніу Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або створити аналог цієї угоди, який буде діяти у тристоронньому форматі.