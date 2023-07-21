"Зерновий коридор" відновить роботу": Зеленський дав доручення Залужному та уряду

Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача. За його підсумками учасники вирішили, що "зерновий коридор" має продовжити функціонувати, тому Україна працюватиме над його відновленням.

Про це голова держави повідомив в своїх соціальних мережах.

Президент дав доручення головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, командувачу Військово-Морських сил ЗСУ Олексію Неїжпапі та міністру інфраструктури Олександру Кубракову. Вони повинні підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору" .

Окремо Міністерство закордонних справ повинно напрацювати аналогічні дипломатичні кроки.

"Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віце-прем’єра Кубракова", — підкреслив Зеленський.

Чому зупинилася робота "зернової угоди"

17 липня 2023 року Росія заявила про вихід із "зернової угоди", поставивши світову продовольчу безпеку під загрозу. Офіс ООН у Стамбулі отримав письмове повідомлення від Росії про це.

Незважаючи на те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважав, що “зернова угода” продовжить функціонувати, вночі 19 липня РФ атакувала зернові термінали та портову інфраструктуру в портах "Одеса" та "Чорноморськ".

Москва стверджує, що нібито повернеться до "зернової угоди", але за умови, що її домовленості щодо РФ буде виконано. Проте в ООН пропонували виконати деякі її вимоги, але країна-агресорка відмовилась.

Україна працює на продовженням роботи "зернового коридору"

Москва почала погрожувати власникам суден, які вивозили зерно з українських портів. В США підтвердили, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, залучені до перевезення продовольства, і звинуватити в цьому Україну.

Водночас відомо, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.

Крім того, Україна має альтернативний план продовження експорту агропродукції. Йдеться про те, щоб розширити пропускну спроможність Дунайського регіону і збільшити можливості з перевалки там. Крім того, триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу й сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією.