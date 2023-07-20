У Білому домі попередили, що РФ може атакувати торгові судна у Чорному морі

Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, залучені до перевезення продовольства, і звинуватити в цьому Україну.

Про це заявив речник Ради національної оборони Білого дому Адам Годж, передає Reuters.

За його словами, влада США має інформацію про те, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів.

"Ми вважаємо, що це скоординована спроба виправдати будь-які атаки проти цивільних судів у Чорному морі та покласти провину за ці атаки на Україну", - зазначив він.

Вихід РФ з зернової угоди: що відомо

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Президент Володимир Зеленський після заяви Росії про вихід із угоди заявив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.

За словами Зеленського, Україна наразі розглядає можливості подальшого забезпечення функціонування судноплавного коридору до портів України в Чорному морі, зокрема з використанням конвоювання суден.

У Мінвідновлення кажуть, що вже направили Міжнародній морській організації, що є спеціалізованим агентством ООН листа, повідомивши, що Україна вирішила тимчасово встановити рекомендований морський маршрут, який може проходити через територіальні води Болгарії та Румунії.

Тим часом Міністерство оборони Росії увечері 19 липня заявило, що у зв'язку із припиненням функціонування Чорноморської зернової ініціативи та "згортанням морського гуманітарного коридору", з початку доби 20 липня розглядатиме всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, як потенційні перевізники вантажів військового призначення. Як кажуть у військовому відомстві країни-агресорки, країни прапора таких судів вважатимуться залученими у війну на боці України.