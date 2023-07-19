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Новий маршрут для експорту. Україна хоче транспортувати зерно через води двох країн ЄС
Новий маршрут для транспортування агропродукції України може проходити через територіальні води Болгарії та Румунії. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, вихід РФ із зернової угоди впливає на шипінгові компанії та страхування.
"Давайте будемо чесними. Росія, вийшовши з угоди, заявила про те, що вона не гарантує безпеку. А це означає, що вони будуть обстрілювати порти, інфраструктуру і, можливо, кораблі. У цьому й ризик", – висловився дипломат.
Посол додав, що Україна створила фонд гарантування цих ризиків.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми маємо можливості залучати кораблі та компанії, які готові надавати ці кораблі для перевезення зерна. З нашої точки зору, це можна реалізувати навіть не використовуючи цей маршрут, який вже був узгоджений, а через територіальні води Румунії та Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики", – сказав Боднар.
При цьому він наголосив на необхідності відповідальності міжнародної спільноти, щоб, з одного боку, допомогти Україні реалізувати такий сценарій, а з іншого – тиснути на Росію для запобігання її можливим атакам.
Зернова ініціатива: що буде після виходу РФ із угоди
17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.
Ще до цього кроку РФ заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький розповідав про наявність альтернативного плану продовження експорту агропродукції, якщо Росія вийде з домовленостей. Ішлося про те, щоб розширити пропускну спроможність Дунайського регіону і збільшити можливості з перевалки там. Крім того, триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу й сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією.
Президент Володимир Зеленський уже після заяви Росії про вихід із угоди заявив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.
Також відомо, шо Зеленський направив Туреччині та Організації Обʼєднаних Націй листи з пропозицією продовжити роботу зернової ініціативи. Він вважає, що забезпечити функціонування коридору та інспектування суден можна в тристоронньому форматі.
А радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що зерновий коридор могли б охороняти військові патрулі. Але чи знайдуться охочі створити таку патрульну поліцію – інше питання.
Джерело фото: ua.depositphotos.com