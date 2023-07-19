Зернова угода. Туреччина навряд погодиться супроводжувати судна на прохання України, – Bloomberg

Туреччина навряд чи візьме участь у військовому супроводі суден із України після того, як РФ вийшла з зернової угоди. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело.

Як зауважує агентство, Україна наполягає на продовженні експорту зерна з ключових портів, тоді як страховики та вантажовідправники не дуже впевнені в такому кроці.

"Жоден розсудливий власник (судна, – ред.) не звернеться туди без страхування", — сказав один із керівників компанії Doric Shipbrokers SA Василіс Муїс, додавши, що без захисту коридору "українська торгівля мертва".

Своєю чергою генеральний директор HarvEast Holding Дмитро Скорняков указав, що головне завдання для України зараз – отримати підтримку зернової угоди з боку Туреччини. Для заходу та виходу суден із українських портів можна було б використовувати турецький військовий супровід.

Однак джерело Bloomberg повідомило, що це був би дуже ризикований крок для Туреччини, і вона навряд чи візьме участь у цьому. Країна не поставила б під загрозу свої кораблі, щоб допомогти суднам з України, натомість вона зосереджена на перезапуску угоди за участю Росії.

За словами голови Українського клубу аграрного бізнесу Романа Сластьона, витрати на експорт морським транспортом, швидше за все, зростуть, частково – через підвищення тарифів на страхування та фрахт.

А менеджер із якості морського транспорту в асоціації Intercargo Пол Маркідес вважає, що судновласники не заходитимуть в українські порти, доки зернові коридори не будуть відновлені, адже це небезпечно.

Вихід РФ із зернової угоди: що пропонує Україна

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Ще до цього кроку РФ заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький розповідав про наявність альтернативного плану продовження експорту агропродукції, якщо Росія вийде з домовленостей. Ішлося про те, щоб розширити пропускну спроможність Дунайського регіону і збільшити можливості з перевалки там. Крім того, триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу й сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією.

Президент Володимир Зеленський уже після заяви Росії про вихід із угоди заявив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.

Також відомо, шо Зеленський направив Туреччині та Організації Обʼєднаних Націй листи з пропозицією продовжити роботу зернової ініціативи. Він вважає, що забезпечити функціонування коридору та інспектування суден можна в тристоронньому форматі.

А радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що зерновий коридор могли б охороняти військові патрулі. Але чи знайдуться охочі створити таку патрульну поліцію – інше питання.

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