Зерновое соглашение. Турция вряд ли согласится сопровождать суден по просьбе Украины, – Bloomberg

Турция вряд ли примет участие в военном сопровождении суден из Украины после того, как РФ вышла из зерновой сделки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Как отмечает агентство, Украина настаивает на продолжении экспорта зерна из ключевых портов, тогда как страховщики и грузоотправители не слишком уверены в таком шаге.

"Ни один здравомыслящий владелец (судна, – ред.) не обратится туда без страхования", - сказал один из руководителей компании Doric Shipbrokers SA Василис Муис, добавив, что без защиты коридора "украинская торговля мертва".

В свою очередь генеральный директор HarvEast Holding Дмитрий Скорняков указал, что главная задача для Украины сейчас – получить поддержку зернового соглашения со стороны Турции. Для захода и выхода суден из украинских портов можно было бы использовать турецкое военное сопровождение.

Однако источник Bloomberg сообщил, что это был бы очень рискованный шаг для Турции, и вряд ли она примет участие в этом. Страна не поставила бы под угрозу свои корабли, чтобы помочь суднам из Украины, вместо этого она сосредоточена на перезапуске соглашения с участием России.

По словам главы Украинского клуба аграрного бизнеса Романа Сластена, расходы на экспорт морским транспортом, скорее всего, возрастут, частично – из-за повышения тарифов на страхование и фрахт.

А менеджер по качеству морского транспорта в ассоциации Intercargo Пол Маркидес считает, что судовладельцы не будут заходить в украинские порты, пока зерновые коридоры не будут восстановлены, ведь это небезопасно.

Выход РФ из зерновой сделки: что предлагает Украина

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Еще до этого шага РФ заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал о наличии альтернативного плана продления экспорта агропродукции, если Россия выйдет из договоренностей. Речь шла о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности по перевалке там. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.

Президент Владимир Зеленский уже после заявления РФ о выходе из соглашения заявил, что компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

Также известно, что Зеленский направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с предложением продлить работу зерновой инициативы. Он считает, что обеспечить функционирование коридора и инспектирование суден можно в трехстороннем формате.

А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что зерновой коридор могли бы охранять военные патрули. Но найдутся ли желающие создать такую патрульную полицию – другой вопрос.

Источник фото: ua.depositphotos.com