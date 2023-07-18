Выход РФ из "зернового соглашения": ЕС попытается увеличить сухопутный экспорт украинского зерна

Европейский Союз стремится увеличить транспортировку украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, чтобы компенсировать выход России из "зернового соглашения".

Об этом пишет Reuters.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что Евросоюз попытается расширить маршруты наземного экспорта украинского зерна из-за полос солидарности или автомобильного и железнодорожного сообщения через соседей Украины с ЕС, а также Молдову.

"Есть другие способы вывозить зерно из Украины, например через Румынию и через Польшу. Если россияне будут продолжать эту политику препятствования Украине экспортировать зерно и удобрения, нам придется искать другие способы вывозить зерно", - сказал он.

Издание пишет, что к началу полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года около 75% выращенного зерна и масличных культур в Украину экспортировалось в Европу, Китай и Африку через черноморские порты.

Тенденция резко изменилась после 24 февраля 2022 года. Около 60% экспорта зерна из Украины сейчас проходят через ЕС.

"Сотни тысяч людей во всем мире будут лишены основных продуктов питания. Это одна из самых плохих вещей, которые Путин мог сделать", - сказал журналистам во вторник главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Боррель отдельно заявил, что блок поддерживает Турцию и ООН в усилиях вернуть Россию в соглашение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутерришу с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или создать аналог этого соглашения, который будет действовать в трехстороннем формате.

При этом, Зеленский в интервью африканским журналистам, сообщил, что компании-собственницы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция. Он напомнил, что есть два соглашения: между Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций, а также между Россией, Турцией и ООН.

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