Морской экспорт зерна и безопасность портов: Зеленский провел заседание Ставки

Во вторник, 18 июля, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили вопросы морского экспорта зерна, безопасности портов и ситуацию на фронте.

Об этом сообщил глава государства в Telegram.

"Вопрос номер один на сегодняшней Ставке – морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа – логистика поставок и защита прибрежного региона", - отметил он.

Также президент заслушал доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Госспецсвязи Юрия Щиголя о борьбе с враждебными БПЛА. Представители Главного управления разведки, Службы внешней разведки и СБУ докладывали о планах противника.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад о ситуации на поле боя от командующих Валерия Залужного, Александра Сырского и Александра Тарнавского. Министр обороны Алексей Резников и командующий Силами логистики Олег Гуляк сообщили о динамике поставок снарядов.

Выход РФ из зерновой сделки: что будет дальше?

Зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года и с тех пор несколько раз продолжалось. 17 июля срок его действия истекает, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Еще до этого шага РФ заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал о наличии альтернативного плана продления экспорта агропродукции, если Россия выйдет из договоренностей. Речь шла о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности по перевалке там. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.

В свою очередь президент Владимир Зеленский уже после заявления РФ о выходе из соглашения отметил, что компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

Также известно, что президент Владимир Зеленский направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с предложением продлить работу зерновой инициативы. Он отметил, что обеспечить функционирование коридора и инспектирование суден можно в трехстороннем формате.