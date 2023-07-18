Морський експорт зерна та безпека портів: Зеленський провів засідання Ставки

У вівторок, 18 липня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій обговорили питання морського експорту зерна, безпеки портів та ситуацію на фронті.

Про це повідомив глава держави в Telegram.

"Питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів. Доповідали віце-прем’єр Кубраков, командувач ВМС Неїжпапа – логістика постачання та захист узбережного регіону", - зазначив він.

Також президент заслухав доповіді мінітр внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя про боротьбу з ворожими БПЛА. А представники Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки та СБУ доповідали про плани противника.

Крім того, Зеленський заслухав доповіді про ситуацію на полі бою від командувачів Валерія Залужного, Олександра Сирського та Олександра Тарнавського. Міністр оборони Олексій Резніков та командувач Сил логістики Олег Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів.

Вихід РФ із зернової угоди: що буде далі?

Зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року і з тих пір кілька разів продовжувалася. 17 липня термін її дії сплив і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Ще до цього кроку РФ заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький розповідав про наявність альтернативного плану продовження експорту агропродукції, якщо Росія вийде з домовленостей. Ішлося про те, щоб розширити пропускну спроможність Дунайського регіону і збільшити можливості з перевалки там. Крім того, триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу й сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський уже після заяви Росії про вихід із угоди зазначив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.

Також відомо, шо президент Володимир Зеленський направив Туреччині та Організації Обʼєднаних Націй листи з пропозицією продовжити роботу зернової ініціативи. Він зазначив, що забезпечити функціонування коридору та інспектування суден можна в тристоронньому форматі.