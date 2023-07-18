Вихід РФ із "зернової угоди": ЄС спробує збільшити сухопутний експорт українського зерна

Європейський Союз прагне збільшити транспортувати українського зерна автомобільним і залізничним транспортом, щоб компенсувати вихід Росії із “зернової угоди”.

Про це пише Reuters.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що Євросоюз спробує розширити маршрути наземного експорту українського зерна через смугисолідарностіабо автомобільне та залізничне сполучення через сусідів України з ЄС, а також Молдову.

"Є інші способи вивозити зерно з України, наприклад, через Румунію і через Польщу. Якщо росіяни продовжуватимуть цю політику перешкоджання Україні експортувати зерно та добрива, нам доведеться шукати інші способи вивозити зерно", - сказав він.

Видання пише, що до початку повномаштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року близько 75% вирощеного зерна та олійних культур в Україні експортувалося до Європи, Китаю та Африки через чорноморські порти.

Тенденція різко змінилася після 24 лютого 2022 року. Близько 60% експорту зерна з України зараз проходить через ЄС.

"Сотні тисяч людей у ​​всьому світі будуть позбавлені основних продуктів харчування. Це одна з найгірших речей, які Путін міг зробити", - сказав журналістам у вівторок головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Боррель окремо заявив, що блок підтримує Туреччину та ООН у зусиллях повернути Росію до угоди.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський надіслав офіційні листи президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і генсеку ООН Антоніу Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або створити аналог цієї угоди, який буде діяти у тристоронньому форматі.

При цьому, Зеленський в інтервʼю африканським журналістам, повідомив, що компанії-власниці кораблівготові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина. Він нагадав, що існує дві угоди: між Україною, Туреччиною і Організацією Обʼднаних Націй, а також між Росією, Туреччиною і ООН.

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