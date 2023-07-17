В ООН получили письменное сообщение от РФ о выходе из "зернового соглашения"

Представитель ООН подтвердил, что офис ведомства в Стамбуле получил письменное уведомление от России о том, что они прекращают участие в украинском зерновом соглашении.

Об этом пишет CNN.

"Генеральный секретарь не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на глобальные рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из Российской Федерации для сохранения глобальной продовольственной безопасности", – сказал представитель ООН.

Согласно сообщению, Россия будет готова рассмотреть возможность возобновления "сделки" только в том случае, если Запад выполнит свои обязательства и фактически выйдет из-под санкций российские удобрения и продовольствие.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко разочарован тем, что его предложения по устранению препятствий для российского экспорта продуктов питания и удобрений остались неуслышанными, и выразил сожаление по поводу того, что Москва решила выйти из зернового соглашения.

"Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить реализацию Черноморской инициативы, включая упразднение российских гарантий безопасности для судоходства в северо-западной части Черного моря", - сказал Гутерришк.

По его словам, Черноморская инициатива вместе с меморандумами о взаимопонимании по поводу содействия экспорту российских продуктов питания и удобрений стала спасительным кругом для глобальной продовольственной безопасности и маяком надежды в неспокойном мире.

Гутерреш объяснил, что соглашение помогло снизить цены на продовольствие более чем на 23% с начала войны.

Он отметил, что, несмотря на сегодняшнее решение, ООН не прекратит наши усилия по содействию беспрепятственному доступу к глобальным рынкам продуктов питания и удобрений как из Украины, так и из Российской Федерации, я особо хочу отметить усилия правительства Турции в этом.

Как реагируют в мире на выход РФ из "зернового соглашения"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что "зерновое соглашение", скорее всего, отменено не будет. По его мнению, при всех заявлениях президент РФ Владимир Путин заинтересован в ее продолжении.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен решительно осудила выход России из черноморского зернового соглашения, несмотря на усилия ООН и Турции.

"ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира. #EUSolidarityLanes продолжит вывозить агропродовольственную продукцию из Украины и на мировые рынки", – добавила она.

CNN пишет, что Соединенное Королевство назвало это решение откровенной попыткой нанести ущерб наиболее уязвимым слоям населения в рамках своей незаконной войны.

"В одностороннем порядке принуждая к распаду BSGI, Россия использовала продовольствие как оружие и не дает зерну добраться тем, кто в нем нуждается больше всего", — сказал представитель министерства иностранных дел Великобритании.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра также назвал решение России "совершенно безнравственным".

Напомним, представитель российского диктатора Дмитрий Песков в понедельник, 17 июля, заявил, что Россия прекращает участие в Черноморской зерновой инициативе. Москва согласна вернуться к "зерновому соглашению", но при условии, что его договоренность по РФ будет выполнена.