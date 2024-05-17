Коломойський не зміг скасувати через суд договори поруки за кредитами Приватбанку

16 травня 2024 року Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до Національного банку України та Приватбанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими фінустановою до її націоналізації.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

У регуляторі нагадують, що у 2017 році Ігор Коломойський подав позов до Печерського районного суду міста Києва про розірвання договорів особистої поруки, за якими він гарантував повернення Приватбанком отриманих ним кредитів рефінансування.

Печерський районний суд міста Києва 20 квітня 2019 року задовольнив його позов. Не погодившись із винесеним рішенням, Національний банк оскаржив його в суді апеляційної інстанції, який підтримав правову позицію Національного банку.

Нагадаємо, що протягом 2008–2014 років Національний банк надав ПриватБанку кредити рефінансування на загальну суму 18,3 млрд грн.

У 2015 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником Приватбанку, в рахунок забезпечення погашення зазначених кредитів уклав з Національним банком договори поруки. Фактично, він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед Національним банком, проте не виконав жодного з цих зобов'язань.

У квітні 2020 року державний Приватбанк повністю повернув Національному банку отримане рефінансування.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду. Ретельно дослідивши матеріали справи, суд підтримав правову позицію Національного банку, яка полягала, зокрема в тому, що сам факт зміни власника корпоративних прав Приватбанку внаслідок націоналізації не призвів до зміни прав та обов’язків сторін за договорами", – прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Пізніше було запущено процедуру bail-in — примусову конвертацію в капітал грошей на рахунках у Приватбанку власників та пов'язаних з ними осіб.

Нещодавно Верховний суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та Приватбанку у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів, до Приватбанку, Мінфіну та уряду, та скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої компанії-нерезиденти намагалися стягнути з Приватбанку майже 350 млн доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com