Коломойский не смог отменить через суд договоры поручительства по кредитам Приватбанка

16 мая 2024 года Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Приватбанк о расторжении договоров его личной поруки по кредитам рефинансирования, привлеченным финучреждением к ее национализации.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В регуляторе напоминают, что в 2017 году Игорь Коломойский подал иск в Печерский районный суд Киева о расторжении договоров личной поруки, по которым он гарантировал возврат Приватбанком полученных им кредитов рефинансирования.

Печерский районный суд города Киева 20 апреля 2019 удовлетворил его иск. Не согласившись с вынесенным решением, Национальный банк обжаловал его в суде апелляционной инстанции, поддержавшему правовую позицию Национального банка.

Напомним, что в течение 2008-2014 годов Национальный банк предоставил ПриватБанку кредиты рефинансирования на общую сумму 18,3 млрд. грн.

В 2015 году Игорь Коломойский, в то время являвшийся совладельцем Приватбанка, в счет обеспечения погашения указанных кредитов заключил с Национальным банком договоры поручительства. Фактически он взял на себя личные обязательства за погашение задолженности банка перед Национальным банком, однако не выполнил ни одного из этих обязательств.

В апреле 2020 года государственный Приватбанк полностью вернул Национальному банку полученное рефинансирование.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда. Тщательно исследовав материалы дела, суд поддержал заключавшуюся правовую позицию Национального банка, в частности в том, что сам факт изменения владельца корпоративных прав Приватбанка вследствие национализации не привел к изменению прав и обязанностей сторон за договорами", – прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в Приватбанке владельцев и связанных с ними лиц.

Недавно Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и Приватбанка по делу по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов, в Приватбанк, Минфин и правительство, и отменил постановление об обеспечении иска, в ходе принудительного исполнения которого компании-нерезиденты пытались взыскать 350 млн долларов.

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