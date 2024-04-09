Верховный суд не разрешил компаниям Суркисов взыскать с Приватбанка $350 миллионов

Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и Приватбанка в деле по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов, к Приватбанку, Минфину и правительству, и отменил постановление об обеспечении иска, в ходе принудительного исполнения которого компании-нерезиденты пытались взыскать с Приватбанка почти 350 млн долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В сообщении говорится, что таким образом коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда предотвратила взыскание немалой суммы с государственного банка, одного из крупнейших налогоплательщиков в стране.

"Мы приветствуем это решение Верховного суда. Победа по этому делу - это не просто общий юридический успех Приватбанка и Кабинета министров, это подтверждение того, что верховенство права и справедливость является основой демократического общества. В Приватбанке мы всегда стояли на защите принципов честности и законности, и этот случай подчеркивает не напрасность нашей преданности таким ценностям, таких же результатов ожидаем в других резонансных судебных делах", - отметил глава правления Приватбанка Герхард Беш.

Также в Приватбанке отметили, что кроме двух исков, находящихся сейчас на рассмотрении в украинских судах различных юрисдикций (Печерский районный суд города Киева и Шестой апелляционный административный суд), указанные компании-нерезиденты одновременно судятся с Банком и на Кипре.

Суркисы против Приватбанка

Напомним, 13 декабря 2016 года НБУ под руководством Валерии Гонтаревой принял постановление №105, согласно которому семейные компании Суркисов были определены как "лица, связанные с Приватбанком".

18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации Приватбанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в Приватбанке владельцев и связанных с ними лиц.

По утверждениям Игоря Суркиса, включение его фамилии в список связанных с Приватбанком лиц и лишило его 350 млн долларов. Отметим, в ходе судебного процесса в Лондоне адвокаты Суркиса неоднократно отмечали, что считают несправедливым именно включение Суркиса и связанных с ним компаний в список НБУ связанных с Приватбанком лиц, а не само постановление №105.

В Приватбанке напомнили, что дело "компаний Суркисов" рассматривалось судами с 2017 года. В сентябре 2020 года Верховный суд удовлетворил ходатайство Приватбанка и остановил исполнение определения Печерского райсуда Киева о взыскании с него 347 млн долларов в пользу оффшорных компаний братьев Суркисов, начав рассмотрение соответствующей кассационной жалобы. Таким образом, оно продлилось три с половиной года.

Фото: ua.depositphotos.com