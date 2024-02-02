Международный банк J. P. Morgan отозвал свой иск против ПриватБанка по поводу национализации

Международный инвестиционный банк J. P. Morgan окончательно вышел из дела об обжаловании процедуры bail-in еврооблигаций ПриватБанка.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, хозяйственный суд Киева 1 февраля продолжил рассмотрение иска малоизвестного владельца еврооблигаций ПриватБанка компании Shakoor Capital Limited о признании недействительным процедуры bail-in. В рамках подготовительного производства суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство J. P. Morgan Securities plc об отзыве своего иска в рамках этого дела.

"Суд оставил иск J. P. Morgan без рассмотрения, то есть указанная компания больше не является участником дела. На одного истца стало меньше", - сказал адвокат ПриватБанка Олег Самсонович.

В пресс-службе банка напомнили, что 8 марта 2023 года аналогичный иск против ПриватБанка в рамках этого дела отозвал известный международный банк UBS.

Таким образом, в деле об обжаловании bail-in еврооблигаций остался ее инициатор – малоизвестная британская компания Shakoor Capital Limited, Pala Assets Holdings Limited, которой руководит российский бизнесмен Евгений Йорих, украинский ФЛП Сазонов Д. В. и компания Concorde (Bermuda) Limited.

Кроме того, как отмечают в ПриватБанке, 1 февраля суд вернул без рассмотрения ранее поданное в рамках данного дела общее исковое заявление компаний Concorde (Bermuda) Limited и Avalia Investments Limited.

"Владельцы облигаций проиграли в суде в Англии и решили попробовать удачи в Хозяйственном суде г. Киева, предъявив схожие требования. Они утверждают, что в результате якобы признания недействительной процедуры bail-in получат право требования и смогут потребовать от банка взыскания денежных средств, в котором им уже отказали в Лондоне", – отмечает адвокат ПриватБанка.

Судебные заседания по делу Shakoor продолжаются уже более двух лет. ПриватБанк возражает против иска Shakoor и соистцов и надеется на объективное и беспристрастное рассмотрение дела.

В ПриватБанке добавили, что благодаря процедуре bail-in при национализации уставный капитал ПриватБанка был увеличен на 29,4 млрд гривен. Банк Англии признал эту процедуру в 2021 году, а Лондонский арбитражный суд подтвердил ее законность в 2022 году.

Национализация ПриватБанка

Напомним, в декабре 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Тогда НБУ зафиксировал проблемы с достаточностью уровня капитала, кредитным портфелем и исполнением нормативов учреждением. После стресс-тестирования банка стал понятен масштаб проблем, угрожавший устойчивости всей банковской системы Украины.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью потеряли свои акции, незаконной. ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения убытков.

Справка

Процедура bail-in – это принудительная конвертация депозитов владельцев акций банка и связанных с ними лиц в новые акции. Эта процедура используется для того, чтобы "оздоровить" неплатежеспособный банк.

Фото: ua.depositphotos.com