Міжнародний банк J.P. Morgan відкликав свій позов проти ПриватБанку щодо націоналізації

Міжнародний інвестиційний банк J.P. Morgan остаточно вийшов із справи про оскарження процедури bail-in єврооблігацій ПриватБанку.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Згідно з повідомленням, господарський суд м. Києва 1 лютого продовжив розгляд позову маловідомого власника єврооблігацій ПриватБанку компанії Shakoor Capital Limited про визнання недійсним процедури bail-in. В рамках підготовчого провадження суд розглянув та задовольнив клопотання J.P. Morgan Securities plc про відкликання свого позову в рамках цієї справи.

"Суд залишив позов J.P. Morgan без розгляду, тобто вказана компанія більше не є учасником справи. На одного позивача стало менше", - сказав адвокат ПриватБанку Олег Самсонович.

У пресслужбі банку нагадали, що 8 березня 2023 року аналогічний позов проти ПриватБанку в рамках цієї справи відкликав відомий міжнародний банк UBS.

Таким чином, у справі про оскарження bail-in єврооблігацій залишився її ініціатор - маловідома британська компанія Shakoor Capital Limited, Pala Assets Holdings Limited, якою керує російський бізнесмен Євгеній Йоріх, український ФОП Сазонов Д. В. та компанія Concorde (Bermuda) Limited.

Крім того, як зазначають у ПриватБанку, 1 лютого суд повернув без розгляду раніше подану в межах даної справи спільну позовну заяву компаній Concorde (Bermuda) Limited та Avalia Investments Limited.

"Власники облігацій програли в суді в Англії і вирішили спробувати удачі в Господарському суді м. Києва, пред’явивши схожі вимоги. Вони стверджують, що внаслідок нібито визнання недійсною процедури bail-in, отримають право вимоги і зможуть вимагати від банку стягнення грошових коштів, у якому їм вже відмовили в Лондоні", - зазначає адвокат ПриватБанку.

Судові засідання по справі Shakoor тривають вже більше двох років. ПриватБанк заперечує проти позову Shakoor і співпозивачів та сподівається на об’єктивний та неупереджений розгляд справи.

У Приватбанку додали, що завдяки процедурі bail-in під час націоналізації статутний капітал ПриватБанку було збільшено на 29,4 млрд гривень. Банк Англії визнав цю процедуру у 2021 році, а Лондонський арбітражний суд підтвердив її законність у 2022-му.

Націоналізація Приватбанку

Нагадаємо, у грудні 2016 року уряд, пославшись на пропозицію Національного банку та колишніх акціонерів ПриватБанку, вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Тоді НБУ зафіксував проблеми із достатністю рівня капіталу, кредитним портфелем та виконанням нормативів установою. Після стрес-тестування банку став зрозумілий масштаб проблем, який загрожував стійкості всієї банківської системи України.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною. У свою чергу, ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Довідка

Процедура bail-in – це примусова конвертація депозитів власників акцій банку та пов'язаних із ними осіб у нові акції. Ця процедура використовується для того, щоб "оздоровити" неплатоспроможний банк.

Фото: ua.depositphotos.com