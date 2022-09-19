ПриватБанк остаточно виграв у Лондоні арбітраж щодо списання боргів на $1 мільярд внаслідок націоналізації

Лондонський міжнародний арбітражний суд 13 вересня остаточно відхилив всі претензії до ПриватБанку щодо проведення процедури bail-in стосовно двох наданих йому кредитів на суму 375 мільйонів доларів та відсотків по ним, що завершило розгляд питання щодо чотирьох кредитів із загальною сумою боргу понад 1 мільярд доларів. Про це йдеться у повідомленні фінустанови.

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Арбітраж проти ПриватБанку було розпочато щодо його єврооблігацій, випущених у 2010 та 2013 році через компанію UK SPV Credit Finance Plc. Кошти від цих випусків вона дала банку в кредит за двома договорами від 17 вересня 2010 року (на суму 200 мільйонів доларів) та 25 лютого 2013 року (на суму 175 мільйонів доларів).

У грудні 2016 році, в рамках частини заходів, вжитих державними органами України, для націоналізації ПриватБанку, щодо чотирьох кредитів на загальну суму 595 мільйонів доларів, наданих банку UK SPV Credit Finance, було проведено процедуру bail-in, згідно якої зобов’язання банку перед емітентом за чотирма кредитами були повністю погашені. Ця процедура включала вищезазначені два кредити.

В арбітражних провадженнях, розпочатих у 2017 році, емітент разом з компанією Madison Pacific Trust, яка виступила довірчим управителем за облігаціями, заявляли, що процедура bail-in не була чинною відповідно до англійського права як права, яким регулюються вказані кредитні договори, та що банк залишається зобов’язаним сплатити повністю основну суму та суму нарахованих процентів за цими договорами.

ПриватБанк аргументував свою позицію тим, що примусово стягнути з нього ці кошти неможливо, оскільки на них в різних контекстах впливали питання незаконності, пов’язані із колишніми власниками банку та пов’язаним з ними компаніями.

Як зазначають у ПриватБанку, така лінія захисту була прийнята арбітражним судом ще у червні 2019 року, коли той дозволив йому не сплачувати жодних сум за зобов’язаннями з облігацій, пов’язаними із його колишніми власниками.

Згодом, 4 травня 2021 року Банк Англії оголосив про визнання процедури bail-in, здійсненої в Україні, як такої, що була істотним чином подібною за цілями та очікуваними результатами до аналогічної процедури у Великій Британії, та санкціонував процедуру bail-in щодо запитаних чотирьох кредитів, таким чином погашаючи в рамках англійського права всі зобов’язання банку за цими кредитами станом на дату процедури bail-in у грудні 2016 року.

3 вересня 2021 року арбітражний суд виніс остаточні рішення за провадженнями, які передбачали відхилення всіх позовних вимог проти банку та підтвердження, що той не має жодних зобов’язань з виплати основної суми та процентів перед позивачами за кредитними договорами.

Таким чином, наразі ПриватБанк звільнений від будь-яких зобов’язань щодо чотирьох кредитів, щодо яких було проведено процедуру bail-in. Згідно з повідомленням, разом ці суми дозволили банку заощадити понад 1 мільярд доларів.