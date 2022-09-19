ПриватБанк окончательно выиграл в Лондоне арбитраж по списанию долгов на $1 млрд в результате национализации

Лондонский международный арбитражный суд 13 сентября окончательно отклонил все претензии к ПриватБанку относительно проведения процедуры bail-in относительно двух предоставленных ему кредитов на сумму 375 миллионов долларов и процентов по ним, что завершило рассмотрение вопроса по четырем кредитам с общей суммой долга более 1 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

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Арбитраж против ПриватБанка был начат по его еврооблигациям, выпущенным в 2010 и 2013 годах через компанию UK SPV Credit Finance Plc. Средства от этих выпусков она дала банку в кредит по двум договорам от 17 сентября 2010 года (на сумму 200 миллионов долларов) и 25 февраля 2013 года (на сумму 175 миллионов долларов).

В декабре 2016 года, в рамках части мер, принятых государственными органами Украины для национализации ПриватБанка, по четырем кредитам на общую сумму 595 миллионов долларов, предоставленных банку UK SPV Credit Finance, была проведена процедура bail-in, согласно которой обязательство банка перед эмитентом по четырем кредитам были полностью погашены. Эта процедура включала вышеупомянутые два кредита.

В арбитражных производствах, начатых в 2017 году, эмитент вместе с компанией Madison Pacific Trust, выступившей доверительным управляющим по облигациям, заявляли, что процедура bail-in недействительна в соответствии с английским правом как правом, которым регулируются указанные кредитные договоры, и что банк остается обязанным уплатить полностью основную сумму и сумму начисленных процентов по этим договорам.

ПриватБанк аргументировал свою позицию тем, что принудительно взыскать с него эти средства невозможно, поскольку на них в разных контекстах влияли вопросы незаконности, связанные с бывшими владельцами банка и связанными с ними компаниями.

Как отмечают в ПриватБанке, такая линия защиты была принята арбитражным судом еще в июне 2019 года, когда тот разрешил ему не платить никаких сумм по обязательствам по облигациям, связанным с его бывшими собственниками.

Впоследствии, 4 мая 2021 года Банк Англии объявил о признании процедуры bail-in, осуществленной в Украине, как существенно схожей по целям и ожидаемым результатам с аналогичной процедурой в Великобритании, и санкционировал процедуру bail-in в отношении запрошенных четырех кредитов, погашая таким образом в рамках английского права все обязательства банка по этим кредитам по состоянию на дату процедуры bail-in в декабре 2016 года.

3 сентября 2021 года арбитражный суд вынес окончательные решения по производствам, предусматривающим отклонение всех исковых требований против банка и подтверждение, что у него нет никаких обязательств по выплате основной суммы и процентов перед истцами по кредитным договорам.

Таким образом, в настоящее время ПриватБанк освобожден от любых обязательств по четырем кредитам, по которым была проведена процедура bail-in. Согласно сообщению, вместе эти суммы позволили банку сэкономить более 1 миллиарда долларов.