$350 млн не ушло Суркису: Лондонский суд принял решение по делу ПриватБанка

Попытка со стороны братьев Суркисов скомпрометировать национализацию ПриватБанка и взыскать с государства Украина 350 млн долларов провалилась в Лондонском суде.

Соответствующий вердикт был опубликован 22 сентября 2021 года в британском судебном реестре.

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"Требования истцов [...] основываются на заявлениях о заговоре и/или умышленном правонарушении [...], не имеют реальных оснований для успешного решения", — говорится в решении суда.

"Роковым для истцов", исходя из судебного документа, стало направленное в Лондонский суд 11 июня 2021 года письмо Владимира Лукьянова как "исполняющего обязанности государственного секретаря" на бланке Министерства иностранных дел Украины. В нем говорится, что Украина снимает с себя государственный суверенный иммунитет в этом деле. То есть, по сути, 350 млн долларов + проценты, которые Суркис и связанные с ним компании пытались отсудить у Гонтаревой и Порошенко как потерянные вследствие национализации ПриватБанка, в случае победы в суде истцов в письме Лукьянова предлагалось взять из госбюджета Украины.

Письмо Владимира Лукьянова, которое, предположительно, должно было сбить заинтересованность Порошенко и Гонтаревой в этом деле — ведь из собственного кармана платить миллионы им не придется, на деле "сыграло злую шутку" с самим Суркисом, так как стало для Лондонского суда доказательством "нечестной игры" с его стороны. В этом контексте следует отметить, что сам Владимир Лукьянов полномочий представлять государство на международном уровне (писать подобные отправленному в Лондонский суд письма) не имел. Это могут делать с украинской стороны только президент, премьер-министр либо министр иностранных дел. Подтверждения от них изложенного в письме Лукьянова Лондонский суд не получил.

Достаточно скандальной ситуацию с письмом Лукьянова называет и адвокат Порошенко Илья Новиков. Он говорит о трудностях перевода, которые могли быть продуманным мошенничеством. "Государственный секретарь на английском может переводиться как "secretary of state", и понятно, что в восприятии английских юристов это что-то вроде госсекретаря США. То есть если бы у истцов вышел трюк с этим письмом и с этим двусмысленным переводом, то суд мог бы решить, что действительно министр иностранных дел Украины или какой-то чиновник с похожей должностью заявил об отказе от иммунитета", — разъясняет Илья Новиков.

Отметим, адвокаты Порошенко уже подали жалобы в НАБУ и СБУ относительно действий чиновников украинского МИД.

Тем временем, согласно решению Лондонского суда, все судебные расходы — по некоторым оценкам, пару миллионов долларов — должен покрыть сам Суркис.

Напомним, 13 декабря 2016 года НБУ под руководством Валерии Гонтаревой принял постановление №105, согласно которому семейные компании Суркисов были определены как "лица, связанные с ПриватБанком".

18 декабря 2016 года Кабмин принял решение про национализацию Приватбанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в ПриватБанке владельцев и связанных с ними лиц.

По утверждениям Игоря Суркиса, включение его фамилии в список связанных с ПриватБанком лиц и лишило его 350 млн долларов. Отметим, в ходе судебного процесса в Лондоне адвокаты Суркиса неоднократно подчеркивали, что считают несправедливым именно включение Суркиса и связанных с ним компаний в список НБУ связанных с ПриватБанком лиц, а не само постановление №105.