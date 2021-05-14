Банк Англии признал процедуру bail-in при национализации ПриватБанка

Банк Англии объявил свое решение о признании решения Национального банка Украины (НБУ) национализировать ПриватБанк в 2016 году.

Центральный банк Соединенного Королевства признал процедуру национализации, сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, решение Банка Англии касается применения процедуры принудительной конвертации в акции банка (bail-in) в отношении четырех займов, предоставленных UK SPV Credit Finance plc ПриватБанку.

По данным Нацбанка, UK SPV — канал финансирования ПриватБанка, зарегистрированный в Великобритании.

"Национализация ПриватБанка осуществлялась в рамках надежной юридической процедуры, которая полностью соответствует законодательству Украины и международным стандартам", — прокомментировал это решение председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 грн.

По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря 2016 года олигарх Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, а еще 16,5748% — опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd.

Известно, что во время национализации была применена операция bail-in (принудительная конвертация денег в капитал банка) по еврооблигациям банка на сумму $200 млн под 10,25% и на $175 млн под 10,875%. Эти облигации были выпущены в Великобритании. В дальнейшем владельцы евробондов подали иски к банку.

Ранее сообщалось, что государственный ПриватБанк в 2020 году списал кредитов, которые связывали с бывшими акционерами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, на 56,7 млрд грн за счет резервов.

Также компанию "Новофарм" Коломойского, задолжавшую ПриватБанку 4 млрд грн, признали банкротом.