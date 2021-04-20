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Банки 20 минут назад

Национализация ПриватБанка: Верховный суд отменил возврат экс-жене Боголюбова 530 млн грн

Теперь апелляционный суд должен будет пересмотреть свое решение с учетом информации о связанности Боголюбовой с ПриватБанком

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Верховный суд 14 апреля частично удовлетворил кассационные жалобы Национального банка Украины и ПриватБанка и отменил взыскание с ПриватБанка 15,7 млн долларов, 1,84 млн евро и 30,4 млн грн, которые были списаны со счетов Елены Боголюбовой (экс-супруга бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова) при национализации банка в декабре 2016 года.

Как сообщает Finbalance, Верховный суд отменил соответствующее постановление Апелляционного суда Днепропетровской области от 13 апреля 2018 года, подтвердившее, в свою очередь, решение Жовтневого райсуда Днепропетровска от 5 сентября 2017 года. Суд кассационной инстанции решил передать это дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Кратко и по делу в Telegram

Верховный суд указал, что суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что Боголюбова не является связанным с ПриватБанком лицом, не рассмотрев при этом решение комиссии НБУ от 13 декабря 2016 года о том, что она все же таким лицом является. При этом в ходе судебного процесса соответствующий документ самим банком и регулятором предоставлен не был.

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"Апелляционный суд не установил и не исследовал в совокупности всех доказательств того, является ли истица связанной лицом с ПАО КБ "ПриватБанк". При новом рассмотрении дела следует проверить вышеприведенные обстоятельства", — отмечается в решении.

Напомним также, что в феврале Хозсуд Киева не захотел принимать иск самого Боголюбова о возврате ему 33% ПриватБанка.

В январе же Верховный суд отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций, вернув тем самым ПриватБанку право собственности на гостиницу "Мир" в Киеве.

Источник фото: Depositphotos

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