В 2020 году ПриватБанк списал 56 млрд грн кредитов, связанных с Коломойским и Боголюбовым

Государственный ПриватБанк в 2020 году списал кредитов, которые связывали с бывшими акционерами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, на 56,7 млрд грн за счет резервов.

Об этом со ссылкой на отчет госбанка сообщает Finbalance.

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Указано, что на конец марта 2021 года объем кредитного портфеля, который банк связывал с экс-владельцами, составил 164,5 млрд грн.

В то же время в начале 2020 года таких кредитов госбанк имел на 210,6 млрд грн.

При этом в ПриватБанке заявили, что будут принимать меры для возвращения списанных долгов.

Известно, что до национализации ПриватБанк предоставлял кредиты связанным с экс-владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне.

В своей книге экс-глава НБУ Валерия Гонтарева написала, что в 2016 году инсайдерским был весь кредитный портфель ПриватБанка или 240 млрд грн, а дыра в капитале составляла 143 млрд грн.

Как отмечалось, в 2020 году доля проблемных кредитов в ПриватБанке составляла 81% (239,2 млрд грн). Большая часть проблемной задолженности (88%) — это кредиты именно юрлицам, связанным с экс-владельцами.

Напомним, в ноябре 2020 года ПриватБанк списал кредитов на 3,2 млрд грн, их связывают с бывшими владельцами банка.

В декабре 2020 года ПриватБанк также списал 38 млрд грн проблемных кредитов. В результате доля проблемных активов ПриватБанка снизилась до 76%.

Ранее компанию "Новофарм" Коломойского, задолжавшую ПриватБанку 4 млрд грн, признали банкротом.