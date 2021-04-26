Компанию Коломойского, задолжавшую ПриватБанку 4 млрд грн, признали банкротом

Хозяйственный суд Днепропетровской области 22 апреля признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру в отношении ООО с иностранными инвестициями "Новофарм", связанной с ПриватБанком, когда тот контролировался Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Ранее, как передает Finbalance, при рассмотрении дела о банкротстве суд 15 марта внес в реестр кредиторов "Новофарма" требования государственного ПриватБанка на 4,05 млрд грн в рамках четвертой очереди погашения и 276,3 млн грн в рамках шестой. В целом же компания должна кредиторам более 10,7 млрд грн.

В частности, в четвертую очередь также внесены требования ООО "Агро Комплект" на 2,51 млрд грн, ООО "Племенной завод имени Посмитного" на 981,4 млн грн, ООО "Колодязненское" на 872,2 млн грн, сельскохозяйственного ЧП "Белое озеро" на 593 млн грн, сельскохозяйственного ООО "Имени Мичурина" на 535,4 млн грн, ООО "Цукорпром" на 335,6 млн грн, ООО "Коноваловское" на 278,9 млн грн, ЧАО "Семенное" на 125,5 млн грн, ООО "Дукла" на 95,2 млн грн, а также ООО "Приват-Агро-Белозерье" на 64,7 млн грн.

Ранее в судебных материалах приводились данные, что Национальный банк Украины признал "Новофарм" связанным с ПриватБанком лицом.

15 октября 2020 года вышеупомянутый суд удовлетворил иск ПриватБанка к "Новофарму" и компании Pointex Sale LLP о взыскании долга в 4 млрд грн. Из них 1,98 млрд грн было предписано взыскать солидарно с двух компаний как долг по телу кредита, а оставшуюся сумму — только с "Новофарма" (1,18 млрд грн тела кредита, 597,5 млн грн процентов, 269,9 млн грн пени и 0,7 млн грн судебных сборов).

Согласно судебным материалам, 16 декабря 2016 года (за несколько дней до национализации) ПриватБанк открыл кредитную линию для ООО "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд грн под 10,5%. В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale предоставила, в частности, еврооблигации ПриватБанка номинальной стоимостью 80 млн долларов, которые были выпущены банком через UK SPV Credit Finance plc (эти бумаги в итоге попали под списание при национализации).

Производство по делу о банкротстве ООО с иностранными инвестициями "Новофарм", равно как и по ООО "Лада Финанс", было открыто по заявлению упомянутого ООО "Дукла".

"Лада Финанс", которое также связывают с бывшими владельцами ПриватБанка, было признано банкротом тем же Хозсудом Днепропетровской области двумя днями ранее — 20 апреля.

Оно задолжало тем же кредиторам, что и "Новофарм": ПриватБанку — 1,12 млрд грн, "Цукорпрому" — 1,87 млрд грн, "Агро Комплекту" — 888 млн грн, "Дукла" — 278,6 млн грн, "Семенному" — 273,4, агрофирме имени Посмитного — 17,5 млн грн, а также 506,4 млн грн страховой компании "Ингосстрах".

Напомним также, что 14 апреля Верховный суд частично удовлетворил кассационные жалобы Национального банка Украины и ПриватБанка и отменил взыскание с ПриватБанка 15,7 млн долларов, 1,84 млн евро и 30,4 млн грн, которые были списаны со счетов Елены Боголюбовой (экс-супруги бывшего совладельца банка Геннадия Боголюбова) при национализации финучреждения в декабре 2016 года.