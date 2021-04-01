Политика и экономика 1 час назад

Дело о растрате 8 млрд грн ПриватБанка: за вторую подозреваемую внесли 2,7 млн грн залога

Второй подозреваемой ВАКС определил залог в 50 млн грн, его также ранее внесли

Надежда Конопкина на заседании ВАКС. Фото: скриншот видео заседания Надежда Конопкина на заседании ВАКС. Фото: скриншот видео заседания
Надежда Конопкина на заседании ВАКС. Фото: скриншот видео заседания

За бывшего директора департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежду Конопкину был внесен залог в сумме 2,74 млн грн, определенные ранее Высшим антикоррупционным судом, сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, второй подозреваемой по делу является экс-директор казначейства ПриватБанка до его национализации Людмила Шмальченко, которую отпустили под залог в 50 млн грн.

Кратко и по делу в Telegram

Следствие Национального антикоррупционного бюро считает, что они помогли тогдашнему председателю правления финучреждения Александру Дубилету растратить 315 млн долларов банка, или 8,2 млрд грн в эквиваленте, в пользу пользу связанной с банком оффшорной компании Claresholm Marketing Ltd путем подделки документов и дальнейшего сокрытия преступления.

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По мнению детективов, именно Конопкина устраняла препятствия для растраты средств, а также скрывала правонарушения и организовывала выход на работу сотрудников, которые вносили изменения в бухгалтерские документы. Кроме того, она якобы также давала указания и вносила изменения в протоколы задними числами.

Как пишет LB.ua, на заседании ВАКС также было озвучено содержание переписки в чатах, которую вели, в частности Шмальченко и экс-зампред правления банка Владимир Яценко о недопущении попадания в руки следствия компьютера Конопкиной, поскольку на нем могут быть важные доказательства схемы растраты денег. Также они говорили о вариантах организации побега Конопкиной за границу и получения временных видов на жительство.

Напомним, что самого Яценко задержали, но также отпустили под залог — в 52 млн грн, по другому делу — о необоснованном, по версии следствия, перечислении ПриватБанком перед национализацией 136,9 млн грн в пользу связанной с ним страховой компании "Ингосстрах".

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Яценко удалось задержать, вынудив самолет с ним, летевший из Днепра в Вену, приземлиться в киевском аэропорту "Борисполь". Кроме него, подозреваемыми по делу проходят экс-глава ПриватБанка Александр Дубилет и экс-начальница департамента финансового менеджмента банка Елена Бычихина, которая одновременно была первым зампредом правления "Ингосстраха". Последним двум о подозрении сообщили по почте, поскольку их местонахождение "не установлено".

25 марта пресс-служба ВАКС сообщила о применении к "бывшей сотруднице ПриватБанка" сроком на два месяца меры пресечения в виде залога в  2,74 млн грн, говоря о подозреваемой по делу о 136,9 млн грн, однако, по всей видимости, речь на самом деле шла именно о Конопкиной.

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