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Банки 1 час назад

Дело ПриватБанка: за экс-заместительницу Дубилета внесли 50 млн грн залога

Залог за Людмилу Шмальченко внесло некое ФЛП, название которого суд не может разглашать

Людмила Шмальченко выступила 26 марта в суде. Скриншот из видео Людмила Шмальченко выступила 26 марта в суде. Скриншот из видео
Людмила Шмальченко выступила 26 марта в суде. Скриншот из видео

Неизвестное ФЛП внесло залог в размере 50 млн грн за бывшую заместительницу главы правления ПриватБанка Людмилу Шмальченко, которая, по данным следствия, была пособником в схеме по выводу из банка 8,2 млрд грн в 2016 году.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "ЭП".

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"За вторую экс-сотрудницу крупного банка сегодня внесли залог в размере 50 млн 1290 грн, как это было определено постановлением", — рассказала она.

При этом Чемерис указала, что залог внесло некое ФЛП, название которого суд не может разглашать.

Ранее ВАКС назначил бывшей заместительнице главы правления ПриватБанка Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде 50 млн грн залога — по данным следствия, она была пособником в схеме по выводу из ПриватБанка 8,2 млрд грн в 2016 году.

До этого Высший антикоррупционный суд применил к другой бывшей сотруднице ПриватБанка меру пресечения в виде залога в 2,7 млн грн — ее подозревают в растрате 136 млн грн. Позже за бывшую сотрудницу Приватбанка Надежду Конопкину внесли залог в размере 2,7 млн грн.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн. Его также подозревают в выводе вместе с сообщниками из ПриватБанка более 136 млн грн на подконтрольную компанию "Ингосстрах".

В то же время, недавно подозрения получили еще три топ-чиновника ПриватБанка. Их подозревают в преступлении по другому эпизоду — растрате 8 млрд грн. Среди тех, кто получил подозрения — экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет.

Генпрокурор Ирина Венедиктова ранее объясняла эпизод растраты 8 млрд грн денег в ПриватБанке, в чем подозревают Дубилета и еще двух топ-менеджеров.

Так, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над деньгами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет денег этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с ПриватБанком фирму Claresholm Marketing LTD.

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