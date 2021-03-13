  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Дело ПриватБанка: суд арестовал имущество Яценко, которое он переписал на гражданскую жену

ВАКС наложил арест на половину доли корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих сожительнице экс-зампредседателя правления ПриватБанка

Владимир Яценко. Фото: страница экс-топ-менеджера ПриватБанка в Facebook Владимир Яценко. Фото: страница экс-топ-менеджера ПриватБанка в Facebook
Владимир Яценко. Фото: страница экс-топ-менеджера ПриватБанка в Facebook

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на имущество гражданской жены подозреваемого по делу ПриватБанка Владимира Яценко.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, 12 марта коллегия судей во главе с Даниилой Черненькой рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи ВАКС от 26 февраля, которым было частично удовлетворено ходатайство прокурора и был наложен арест на имущество, а именно: жилые дома, земельные участки, транспортные средства бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "КБ "Приватбанк".

Как отмечается, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и постановил наложить арест на депозитный счет, принадлежащий подозреваемому, а также на половину доли корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих женщине, с которой подозреваемый проживает одной семьей, но не находится в браке.

Указанное постановление является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

В то же время полный текст решения должен быть опубликован 17 марта.

Также отмечается, что судья Инна Калугина выразила особое мнение в части наложения ареста на корпоративные права.

Читайте также:
Суд подтвердил меру пресечения экс-топ-менеджеру ПриватБанка Яценко

Ранее бывший заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко после задержания — вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля — переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривень, которыми владел через доли в компаниях.

Напомним, в начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров ПриватБанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.

Как сообщалось, правоохранители 22 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали топ-фигуранта дела о ПриватБанке Владимира Яценко, который хотел сбежать из Украины.

Читайте также:
Экс-владельцев ПриватБанка обязали дополнительно выплатить 1 млн фунтов

Через несколько дней после задержания Высший антикоррупционный суд отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога. Залог в размере 52 млн грн был внесен и Яценко вышел из СИЗО.

Как известно, Яценко, его экс-начальника — экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета и экс-начальницу департамента финансового менеджмента банка Елену Бычихину, которая также была первым зампредом правления в связанной с ПриватБанком страховой компании "Ингосстрах", — Национальное антикоррупционное бюро подозревает в организации перечисления на основании ложных документов 136,9 млн грн в пользу "Ингосстраха" из ПриватБанка перед его национализацией.

Всем трем вменяют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Дубилету и Бычихиной также инкриминируют части 1 и 2 статьи 366 УК (служебный подлог с тяжкими последствиями). В то же время, где находятся эти двое, правоохранители не знают: подозрение им объявили по почте.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Микитася выпустили из-под ареста
Микитася выпустили из-под ареста
Суд подтвердил меру пресечения экс-топ-менеджеру ПриватБанка Яценко
Суд подтвердил меру пресечения экс-топ-менеджеру ПриватБанка Яценко
Сервис PrivatMoney получил статус национально важной платежной системы
Сервис PrivatMoney получил статус национально важной платежной системы
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине с 1 апреля повысят пенсионный возраст для части граждан: кого это коснется

  3. Во Франции актриса обнажилась на сцене премии "Сезар", протестую против карантина (ВИДЕО)

  4. Дело ПриватБанка: суд арестовал имущество Яценко, которое он переписал на гражданскую жену

  5. Forbes обновил список богатейших украинцев: Новинский теперь миллиардер, а Косюк нет

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...